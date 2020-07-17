بعد الهجوم عليه.. برلمانية: البابا تواضروس حمى مصر من الفتنة الطائفية

أكدت النائبة انيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، رجل وطني من الطراز الرفيع، له العديد من المواقف الوطنية التي تدل على مدى انتماؤه لتراب الوطن وحرصه على مصلحة الدولة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن سياسات البابا حمت الدولة المصرية من تسرب الفتنة الطائفية إليها ومنعت مؤامرات خارجية استهدفت ضرب الوحدة الوطنية بين طرفي الأمة، فمنذ توليه المسئولية وهو يعمل على تدعيم أواصر الوحدة الوطنية، ولذلك ندين له بالكثير في سبيل دعم الدولة والحفاظ عليها مستقرة.
وتابعت: "وأخذا ذلك في الاعتبار يبدو الهجوم عليه كما نراه الآن في صفحات التواصل الإجتماعي هجوما قاسيا مغرضا وناريًا لا يلتزم بالقواعد الموضوعية للخلاف في الرأي ويتجاهل ضرورة إستخدام الألفاظ اللائقة للمخاطبة، ونحن هنا لا نتدخل في شئون الأقباط وإنما ندعو الى استدعاء قيم الإحترام في المخاطبة والالتزام بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود القضية تجنبًا لتعكير كل ساحات النقاش بيننا وبين الآخرين".