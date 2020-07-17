اعترافات المتهمين بقتل عجوز الهرم:هشمنا رأسها بقطعة حديد مقابل غويشتين وعقد ذهب

أدلى المتهمان بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بحدائق الاهرام باعترافات تفصيلية لجريمتهما طمعا في مصوغاتها الذهبية.

وقالا إنهما ذلك يعلمان امتلاك المجني عليها مصوغات ذهبية، فإتفق المتهم الأول مع زوجته على أن تتردد على المجني عليها بمنزلها بحجة مساعدتها في الاعمال المنزلية وشراء احتياجاتها وإخبارها بأن زوجها يعمل لدي طبيب يمكنه علاجها من الآلام بقدمها.



وأضاف المتهمان، أن المتهمة الثانية، توجهت إلى منزل المجنى عليها، ثم تبعها زوجها المتهم الأول، وأثناء ذلك باغتها بالضرب على رأسها بقطعة حديدية مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها، وقامت المتهمة الثانية بشل حركتها، فأوديا بحياتها، وقاما بالاستيلاء على ٢ غويشة ذهبية وعُقد ذهبى ومبلغ 70 جنيها.

بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغا بالعثور على جثة "ربة منزل"، 82 سنة، بها آثار كدمات فى أماكن متفرقة بالجسم.





على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبدأ رجال المباحث فى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الواقعة، وسؤال جيران الضحية.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 52 سنة، له معلومات جنائية، وزوجته ربه منزل، 43 سنة.





عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



