AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي ١٤ مصابا بكورونا في مستشفى الحميات ببني سويف

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن تعافى  ١٤ حالة  من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات وذلك  عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.
 
وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول،مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.     

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف على المتابعه المستمره للمستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافيهم من كورونا..خروج 18 حالة من مستشفى العزل ببني سويف

خروج وتعافي ١٥ حالة جديدة من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة في بني سويف

تعافي 26 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف وخروجهم من مستشفى الصدر

بني سويف: خروج وتعافي 8 حالات جديدة من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة

بعد تعافيهم من كورونا..خروح 3 حالات من العزل في بني سويف

خروج وتعافي ٤٨ حالة جديدة من كورونا بمستشفى الصدر ببني سويف

ترشيحاتنا

نقل الفنان سناء شافع للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

بعد الحكم بالحبس.. الجمهور يطارد محمد رمضان

وسائل الإعلام الروسية تزف بشرى سارة.. أول لقاح لـ كورونا يحصل على موافقة دولية قريبًا

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

رسميا.. رئيس وزراء بريطانيا يعلن عودة الجماهير إلى المدرجات

تسجيل نادر.. توفيق الدقن: خدوني في السينما أنا ورشدي أباظة عشان ننضرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

إطلالة جديدة.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام