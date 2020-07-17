دولة مارقة.. متخصص بالشأن التركي: الاتحاد الأوروبي سيتخذ عقوبات رادعة ضد أردوغان قريبا

قال الكاتب أسامة عبد العزيز ، المتخصص في الشأن التركي، تعليقا على تصريحات رئيس الأركان اليوناني، بمواجهة أي تهديد تركي، إن الخلافات التركيه اليونانية، ليست جديدة، ومتأصلة، منذ زمن طويل.





وأضاف أسامة عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن هناك تصاعد كبير بين البلديين، في الوقت الحالي، بعد أن شهدت هدوء نسبي لفترة، مشيرا إلى أن تركيا تطمع في اليونان ، بينما أثينا تتوعد أنقرة بمواجهتها عسكريا وإقتصاديا.





وردا على سؤال إذا ما كان هناك تدخلات عسكرية بين البلديين، أكد "عبد العزيز" ، أن اليونان، من الصعب وحدها ، أن تواجه تركيا عسكريا.





وأوضح "عبد العزيز" ، أن دول الإتحاد الأوروبي أكدت مسبقا عزمها على تنفيذ بعض العقوبات، ضد تركيا ، خلال الإجتماع، الذي سيكون في 28 أغسطس المقبل.





وتابع عبد العزيز أن الإتحاد الأوروبي، في هذا الإجتماع، من المتوقع أن يكون على جدية كاملة، في تنفيذ عقوبته ، ضد سياسة أردوغان ، موضحا أنه في تقديره، يرى أن الإتحاد الأوروبي، سيتجه لنشر قوات بحرية ، لمواجهة إبتزازات تركيا في شرق المتوسط .





كما وصف تركيا بـ "الدولة المارقة" ، التي ستواجه مواجهة حاسمة، من دول الإتحاد الأوروبي ، عن قريب .



