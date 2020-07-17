فرج عامر: رؤية الرئيس السيسي واضحة وحاسمة لمواجهة الاحتلال التركي لليبيا

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رسائله الواضحة والحاسمة التي تناولها خلال لقائه بمشايخ وأعيان ليبيا.





وقال "عامر"، فى بيان أصدره اليوم ،إن رؤية الرئيس السيسي كانت واضحة للغاية أمام العالم كله عندما أكد أن مصر لن تتدخل فى شئون ليبيا إلا بطلب وتفويض من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات تاريخية ووثيقة مع ليبيا وأن أي مساس بالأمن القومى الليبى هو مساس مباشر بالأمن القومى المصري.





وأوضح المهندس محمد فرج عامر أن تأكيد الرئيس السيسي لوفد القبائل الليبية أن مصر لن تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا هو دليل قاطع على مصر ستظل حصن الأمن والأمان للأشقاء العرب ولن تتخلى عن وعودها لحماية الحدود المصرية الليبية.





ووصف المهندس محمد فرج عامر الرسائل الحاسمة من الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء أنها تحذير واضح وقوى للنظام التركى الإرهابى من محاولاته لغزو واحتلال ليبيا والسطو على النفط الليبى ومقدرات وثروات الشعب الليبيي،لافتا إلى أن النوابا الخبيثة لتصرفات الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان أصبحت واضحة أمام العالم كله من محاولاته المستمرة لاحتلال وغزو ليبيا.



