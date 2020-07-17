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فن

يا عيب الشوم.. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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آيه عاطف
هاجمت الفنانة اللبانية إليسا، الحكومة اللبنانية من خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

قالت إليسا، في تغريدة لها :"يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بييوتا ،لا شغل ولا مصاري ولا كهربا ولا مي ، شو بدي قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد  #العهد_الفاشل #مستشفى_الجامعة_الامريكية".

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يذكر أن تستعد إليسا، لطرح البومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قامت بطرح البوستر الدعائي تمهيدًا لطرحه في الأسواق، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم سامر ابو طالب، ومدين.

بينما كانت أخر أعمالها الغنائية أغنية "قهوة الماضي"، بالتعاون مع الملحن المصري محمد رحيم.
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