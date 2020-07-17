القبائل والعائلات المصرية ترحب برسائل السيسى خلال لقائه بنظيره الليبيى

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية تأييده التام للرسائل الواضحة والحاسمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسائل واضحة في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية وفى مقدمتها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة وأن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا ، وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.





وأشاد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتماسك القبائل الليبية التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة ومطالبته بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام مثمنا تأكيد الرئيس السيسى بأن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكافة الأقاليم دون تقسيم وأن الميليشات لها تأثيرها السلبى على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها وأنه ليس لنا مواقف مناوئة ضد الغرب الليبى.



