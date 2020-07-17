مبنية من 30 سنة.. قصة إزالة عقارات تجارية بـ شارع فيصل .. فيديو

شنت محافظة الجيزة ظهر اليوم، حملة مكبرة برئاسة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، لإزالة العقارات المخالفة بشارع ضياء من شارع الملك فيصل بحي الطالبية.



وقاد محافظ الجيزة اعمال ازاله ثلاثه عقارات متعديه على خط التنظيم بمساحه 400 متر بشارع الملك فيصل مكونة من دور أرضي ودور أول.

وأوضحت مصادر بمحافظة الجيزة أن تلك العقارات، تم إنشاؤها منذ 30 عاما بالمخالفة لخطوط التنظيم، وتعديها على الشارع، ورغم صدور العديد من قرارات الإزالة لم تتمكن المحافظة من قبل من ازالة تلك العقارات المخالفة.

وأضافت المصادر، أن تلك العقارات الثلاث، والمكونة من دور ارضي وآخر علوي، وكانت جميعها نشاط تجاري.

وحرص اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، علي متابعه الإزالة ميدانيا للتوجيه بسرعه انهاء الاعمال موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع مخلفات الرتش والإزالة علي الفور عقب الانتهاء من الاعمال.



كما وجه راشد رئيس حي الطالبية بإنهاء الإزالة حتي سطح الارض للبدء في ضم المنطقة لتوسعه الشارع بها .



