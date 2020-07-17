AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.. العزازي يبدأ الخطبة بدعاء رفع الوباء والعودة للمساجد والحج ويؤكد: الصيام أفضل عبادة للمسلم فى التسع الأوائل من ذي الحجة.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:29 م
الشيخ الشحات العزازي
الشيخ الشحات العزازي
Advertisements
محمد شحتة
صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم
الشحات العزازي يلقى الخطبة عن العشر الأوائل من ذي الحجة
العزازي يبدأ الخطبة بدعاء رفع الوباء والعودة للمساجد والحج
الصيام أفضل عبادة للمسلم فى التسع الأوائل من ذي الحجة
خطيب "الفتاح العليم لمن حرموا الحج: أنفقوا على الفقراء والمحتاجين


أدى الشيخ الشحات العزازي، احد علماء وزارة الأوقاف، صلاة الجمعة، من مسجد الفتاح العليم، وألقى الخطبة عن العشر الأوائل من ذي الحجة؟


وفي بداية الخطبة، دعا الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن يرفع الله عنا الوباء والبلاء وأن يفتح المساجد في صلاة الجمع وأن يعيدنا إلى الوقوف بعرفات.


وأضاف العزازي، أن الله يختبرنا بما نحن فيه، لينظر إلى حال العباد هل سلم العبد في قضاه ورضى بما أمضاه، مشيرا إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة موسم للطاعات يتقرب فيها العباد إلى الله عزوجل وتفيض الأنوار في القلوب ليرى الله حال عباده ويجازيهم الخير والثواب، فيقول النبي "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال النبي ولا الجهاد في سبيل الله".

وأكد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث تشاء تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها ، فإذا جن عليها الليل أوت إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن لا يفزعون ولا يخافون.

وقال الشيخ الشحات العزازي، خطيب مسجد الفتاح العليم، إن النبي صام التسع الأوائل من ذي الحجة ليعلمنا أن أحب العبادة تشغل كل الوقت بذكر الله والصيام هى العبادة التي تستغرق الوقت الكثير.

وأضاف العزازي، أن من نوى الصيام الله ففي كل لحظة من اللحظات يرتفع له عند الله أجر، حتى وإن كان نائما بالنهار، مشيرا إلى أن خير عبادة في النهار الصيام، ويستحب أن يجعل له وردا من القرآن أو أن ينوي ختم القرآن في هذه الأيام.

وأكد أن أعظم ما نستجلب به رحمة الله أن نعود لنصحح ما بيننا وبين الله، من خلال التوبة الصحيحة وتجديد العهد مع الله والمحافظة على الصلاة في جماعة والإكثار من الأذكار.

وقال، خطيب مسجد الفتاح العليم، إن أفضل عبادة في النهار هي الصيام، وأفضل عبادة في الليل هي القيام، والعبادة التي تتصل ليلا ونهارا هي الذكر، مضيفا أن الذكر أخف العبادات على المسلم وأثقلها في الميزان.

ووجه الشحات العزازي، رسالة لكل من عزم على الحج هذا العام قائلا "إن كانت هذه حجة الإسلام أسأل الله أن يعوضك عنها العام القادم أبشر بخير فمن يصدق الله يصدقه الله".

وأشار إلى أن من نوى خير وعجز عن فعله كتبه الله له، ومن تعود على الحج كل عام ومنع من ذلك، فعليه أن يحول خيره إلى الإنفاق على الفقراء والمحتاجين فكلها لله وتصل لله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. دعاء خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

صلاة الجمعة من السلطان حسن والفتاح العليم.. أبو عمر: إذا أردت معرفة أصالة الرجل فانظر إلى حبه لوطنه.. والعزازي: ترك الأوطان يعادل موت الإنسان.. فيديو

متى يبدأ صيام ذي الحجة؟.. تعرف على موعد العشر الأوائل

7 أمور أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة لدخول الجنة

هل الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة سنة مؤكدة

بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

ترشيحاتنا

حاكم الشارقة يطالب بإعادة مسجد قرطبة إلى المسلمين.. فيديو

يمنحها بنك التنمية الأفريقي..فوز الرئيس السيسي بجائزة "باباكار ندياي الرفيعة لبناء الطرق" لعام 2020

مبنية من 30 سنة.. قصة إزالة عقارات تجارية بـ شارع فيصل .. فيديو

تعيين مراقبات من النساء في مساجد السعودية

7 بينهم مصري.. مرشح السعودية يعلن برنامجه لإدارة منظمة التجارة العالمية

بعد فوز الرئيس السيسي بها.. كل ما تريد معرفته عن جائزة باباكار ندياي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو