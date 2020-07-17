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لمواجهة كورونا.. تطهير مبنى المجلس الأوروبي ببروكسل.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:14 م
عملية التطهير
عملية التطهير
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها عملية تطهير شاملة لمبنى المجلس الأوروبي، الذي يستضيف القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي، منذ عمليات الإغلاق المفروضة جراء فيروس كورونا . 

القمة بدأت اليوم في بروكسل، وتناقش مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه التكتل بعد انتشار الوباء، أبرزها البحث عن اتفاق بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والمخصصة للتصدي لتداعيات كورنا

وبلجيكا استطاعت أن تكون أقل الدول فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بفضل وعى الشعب، بالرغم من أن بلجيكا من أسوأ الدول التى أدارت أزمة فيروس كورونا.

و المستشفيات أصبحت شبه خالية بسبب فيروس كورونا، كما أن أعداد الوفيات شهدت تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الوعى الهائل للشعب البلجيكى..
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