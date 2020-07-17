الإيكاو: تدريب أطقم الطائرات على تحديد جريمة الإتجار بالبشر والتعامل معها

خطت الأمم المتحدة خطوة مهمة إلى الأمام في منع الاتجار بالأشخاص مع إطلاق التدريب الجديد عبر الإنترنت لدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) (ICAO) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) لتدريب طاقم الطائرة علي تحديد جريمة الإتجار بالبشر والتعامل معها .





وذكر بيان للايكاو أنه تم تطوير دورة التعليم لإتاحة الفرص لأطقم الطائرات لمراقبة الركاب طوال مدة رحلاتهم والتعرف على ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم وستكون عناصر الدورة الإضافية ذات قيمة أيضا للمهنيين وغيرهم من المتخصصين في صناعة الطيران.





وأكدت الدكتورة فانج ليو الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي أن مجتمع الطيران العالمي بأكمله له دور رئيسي في منع الاتجار بالأشخاص وأن تطوير التدريب الجديد استنادا إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الطيران المدني الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يوفر أساسا هاما يمكننا من خلاله بناء القدرات الحاسمة ووضع حد لإساءة استخدام النقل الجوي الدولي من قبل المتاجرين بالبشر .





وقالت ميشيل باتشليت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الاتجار بالبشر جريمة مروعة وانتهاك مروع لحقوق الضحايا وهذا هو السبب في أهمية جهود قطاع النقل الجوي الدولي في مكافحته ، وإن التوسع في تدريب طاقم الطائرة وصناعة السفر هو عنصر حاسم في حماية حقوق الإنسان لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا.





وأشارت الي أن مكتب العمل الدولي كان قد ذكر أن واحدا من كل 200 شخص في جميع أنحاء العالم مازالوا مجبرين علي العمل في ظروف معيشية ناتجة عن الإتجار بالبشر وهي ممارسة تعتبر شبيهة بالرق الحديث ، وأن العديد من هؤلاء الضحايا قد تم نقلهم من بلد إلى آخر عن طريق الطائرات التجارية.



