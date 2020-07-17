أخبار التوك شو.. السيسي: لدينا أقوى جيش بالمنطقة.. الأوقاف: عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.. والقبائل الليبية تعطي لمصر تفويضا كاملا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن أى تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر

وقال الرئيس أن "البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر أبدًا" ، أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا "معندناش استعداد أن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".







أكد الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن أفضل يوم طلعت فيه الشمس هو "يوم عرفة" وهو اليوم التاسع من ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذا اليوم بكلام جميل وقال "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله".



