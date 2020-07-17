أخبار التوك شو.. السيسي: لدينا أقوى جيش بالمنطقة.. الأوقاف: عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.. والقبائل الليبية تعطي لمصر تفويضا كاملا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن أى تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر
وقال الرئيس أن "البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر أبدًا"، أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا "معندناش استعداد أن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".
أكد الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن أفضل يوم طلعت فيه الشمس هو "يوم عرفة" وهو اليوم التاسع من ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذا اليوم بكلام جميل وقال "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله".
وأضاف كيلاني خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد،إن لله عتقاء كثيرة خلال هذا اليوم مشيرا إلى أن الشيطان لا يرى اذلال أكثر من ذلك اليوم لما يرى من كثرة المغفرة والرحمة من الله للعباد.
قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التقديرات العالمية لترتيب جيش مصر، من حيث القدرة العسكرية، لا تراعي كافة المعايير أحيانا، فلا يعني أن تمتلك دولة عدد طائرات أكبر، بأنها أقوى من الناحية الجوية، بل يقاس أحيانا بقوة الطائرة، والتي من الممكن أن تعادل، قوة أربع طائرات من دولة أخرى.
ولفت اللواء نصر سالم، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز ، الى أن القوة الجوية، تعتمد على قدرات الطيار العسكري، وليس فقط نوع الطائرات،و مصر على استطاعة كاملة، أن تغلب طائرات من طرازات أعلى من خلال قدرات الطيار المصري.
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس السيسي أمس مع شيوخ وقبائل ليبيا، سبب إضافي ، لتكون مصر على كامل الأستعداد، للتدخل عندما يمس الأمر الأمن المصري والعربي.
وأضاف السفير جمال بيومي، عبر مداخلة هاتفية ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن ماحدث أمس من إجتماعات بالقبائل الليبيه، سبقه ثلاث إشارات سباقة هامة، أولها خطاب الرئيس السيسي، عند تفقده معسكر الجهة الغربية المصري، وطلبه من الجيش المصري، أن يكون على أهبة الأستعداد، إذا تطلب الأمر التدخل، بالإضافة إلى مناورات حسم 2020، والإشارة الثالثة كانت لصالح وزير خارجية مصر، أمام مجلس الأمن.
عرضت فضائية روسيا اليوم تفاصيل الاختبارات الجديدة لفيروس كورونا التي أجراها الرئيس جايير بولسونارو، وأثبتت إيجابيتها مرة أخرى.
ووفقا للتقرير فإن الرئيس البرازيلى، لم يتعاف بعد من التشخيص الأولي الذي أعلن عنه قبل أسبوع، ومنذ أن أصيب بالفيروس، صرح بولسونارو بأنه لا يزال في صحة جيدة.
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها نقاشات صاخبة في برلمان تايوان أفضت إلى عراك للمرة الثالثة خلال 15 يومًا، حتى أن الأمر وصل ببعض النواب إلى إلقاء عبوات مائية على معارضيهم.
والنواب التايوانيون معروفون بخوض النقاشات جسديًا في بعض الأحيان. وعاودوا العراك في الأسبوعين الأخيرين في المناقشات حول تعيين الرئيس المقبل للوكالة المكلفة مراقبة مختلف هيئات الحكومة.
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها عملية تطهير شاملة لمبنى المجلس الأوروبي، الذي يستضيف القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي، منذ عمليات الإغلاق المفروضة جراء فيروس كورونا .
القمة بدأت اليوم في بروكسل، وتناقش مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه التكتل بعد انتشار الوباء، أبرزها البحث عن اتفاق بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والمخصصة للتصدي لتداعيات كورنا
قال السفير محمد عبد الحكيم وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعة بـ مشايخ وقبائل ليبيا وجه رسائل مهمة للجميع سواء فى الداخل أو فى الخارج، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث فى ليبيا.
وأضاف الوزير السابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سي، أن مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بؤرة للجماعات الإرهابية، أكد أن الأمن الوطنى المصري و الليبي مرتبطان، و مصر تتحدث دائمًا عن الحلول السلمية.
قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار برنامج "وعي"، إن الوعي أحد أهم برامج وزارة التضامن الإجتماعي، التي تستهدف المشاركين بوزارة التضامن.
وأضافت الدكنورة فيفان فؤاد، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن من أهم برامج وزارة التضامن الإجتماعي، برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يكفل مايقرب من 3.5 مليون أسرة مصرية فقيرة.
قال الدكتور حسام الدين فوزى ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية،إن الدولة المصرية نفذت مؤخرأ العديد من المشروعات القومية فى جميع المجالات .
وأوضح فوزي،خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر ، ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الحكومة المصرية خلال ال 6 سنوات الماضية أنجزت مشروعات متعددة على رأسها القضاء على العشوائيات ، الاستزراع السمكى ، الصوب الزراعية ، ومشروعات طرق وكبارى ..