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برلمان

حسب الله: رسائل السيسي تؤكد للعالم قدرة مصر على حماية الأمن القومي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:02 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ان الرسائل الواضحة والحاسمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية تؤكد للعالم كله قدرة مصر على حماية الامن القومى المصرى والليبى والعربى.

وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره منذ قليل ان اكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة وأن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

وأعلن الدكتور صلاح حسب الله تأييده التام والمطلق لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتماسك القبائل الليبية التي لها  دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة ومطالبته بوقف الاقتتال  والدخول في مسار السلام مثمنا تأكيد الرئيس السيسى بأن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكافة الأقاليم دون تقسيم وأن الميليشات لها تأثيرها السلبى على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها وأنه ليس لنا مواقف  مناوئة ضد الغرب الليبى مؤكدا ان طلب القبائل الليبية من مصر التدخل لانقاذ ليبيا هو دليل على ثقتهم فى مصر وقدرتها فى الحفاظ على الامن القومى الليبيى والعربى.

وناشد الدكتور صلاح حسب الله جميع القوى السياسية الشرعية داخل الليبية بالتوحد والتماسك لمواجهة الغزو والاحتلال التركى لليبيا ولابد على كل ليبي سار في الطريق الخاطئ أن يعود عن هذا الطريق.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن المشهد الآن داخل ليبيا أصبح واضحا للعالم كله لأن رجب طيب أردوغان عندما جاء إلى ليبيا كان هدفه هو حل أزمته الاقتصادية من خلال السيطرة على مصافي وموانئ النفط مطالبا من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبيى بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة خفتر حتى يتم تحرير كامل الاراضى الليبية من دنس ورجس الاحتلال التركى وجميع المليشيات الارهابية المسلحة للحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى الليبية.
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