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برلمان

برلمانية المؤتمر: لقاء السيسي بالقبائل الليبية صفعة لأردوغان وتميم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:00 م
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
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أحمد أيمن
اعتبرت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع رموز ومشائخ القبائل الليبية في القاهرة والذين يزورون مصر لتأكيد الحصول على دعم الجيش المصري في مواجهة المحتل التركي الغاشم في البلاد، بمثابة صفعة موجعة على وجه رجب طيب اردوغان وتميم بن حمد وجماعة الاخوان الارهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة والتى يريد النظام الارهابى التركى الى اعادة احيائها مرة اخرى بعد نهايتها داخل مصر.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء بعث رسائل عاجلة وواضحة للعالم كله أنه لا توجد أى أهداف للتدخل المصرى فى الشأن الليبيى وأنه تم استدعاء مصر من الشعب الليبى الشقيق لانقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركى السافر.

وأشار إلى الطلب الرسمي الذي تقدم به مجلس النواب الليبي إلى مصر لطلب مساعدة القوات المسلحة المصرية في التصدي لأردوغان وميليشياته في ليبيا وخصوصا بعد إرسال الآلاف من المرتزقة والدواعش والارهابيين إلى ليبيا. 

وأضاف أن جميع الليبين أشادوا بتصريحات الرئيس السيسي التى أكد فيها أن الدعم المصري لليبيين هدفه دعم إرادتهم الحرة والحفاظ على ليبيا وعلى مستقبل أبنائها والأجيال الجديدة، ووضع حد لطموحات اردوغان العثمانية، مؤكدا أن العالم كله أصبح يعرف جيدا أن أردوغان وبسبب مشاكله الاقتصادية يضع عينه على النفط الليبي ويريد سرقته ونهب مقدرات ليبيا.
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