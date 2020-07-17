د.ضحى بركات تكتب: هلت الأيام العشر من ذي الحجة.. لا تضيعوها

الحمد لله على جل نعمه وحب طاعته والأنس بصحبته .. حقا ما أجمل الحياة فى طاعة الله ها هى الأشهر الحرم يسرى عبيرها بركة فى أعمارنا بإذن الله.. مضى شهر ذي القعدة وها هو شهر ذى الحجة يقترب ويتوقع بدأه فلكيا فى يوم الأربعاء الموافق .٢٢ يوليو .... هنيئا لنا الوصول إلى خير أيام العام الأيام العشر من ذى الحجة ..التى أقسم بها الله فى قرآنه فقال سبحانه فى سورة الفجر " والفجر ' وليال عشر "... الحمد لله على نفحات أيام الله التى لا تنتهي فما لبث أن مضى رمضان ثلاثون يوما ..عشر مغفرة' وعشر رحمة 'وعشر عتق من النار ..وبه ليلة القدر التى تعدل فى العبادة ألف شهر ..تقبل الله من الجميع صالح العمل .. فإذا هو ذو الحجة يقبل علينا بعشر أيام هى أفضل أيام العام .. وأحب الأعمال الصالحة إلى الله هى أعمال المرء فيها.









قال صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يارسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الترمذي ، وأصله في البخاري.





الحمد لله اللهم بلغنا ذو الحجة وارحمنا فيها برحمتك وقربنا إليك وارض عنا ومتعنا بفضلك يارب العالمين .ومن فضل الله ألا يقف الفضل عند تكرار وتعدد النفحات فى أيام الله ولكن يتجلى الفضل من الله بتنوع تلك الأعمال الصالحة ليؤدى كل منا ما يستطيع وما تميل إليه روحه فمنها صلاة وقيام' صيام وذكر 'صدقة وحج' ذبح وإطعام ..كلمة طيبة' إغاثة ملهوف.





اصلاح بين متخاصمين' .. تهنئة لفرح' عزاء لحزن ...ما أجمل فعل الخير وما أعظم أجره فى الأيام العشر ..لاتضيعوا الوقت افعلوا الخير قدر ما تستطيعوا.. العمر يجرى ..والوقت لايرجع أبدا إلى الوراء ..فمن اجتهد فى رمضان فليكمل ومن ضيع لازالت الفرصة متاحة للتعويض. هيا نشحن الهمة كل منا على قدر استطاعته .. وإن ضعف الجهد إلى أقله فاغتنم أجل واسهل الطاعات على البدن واجلها فى الوزن والحساب ألا وهى أن تحرك لسانك وتحيى جوارحك بذكر الله والصلاة على رسول الله واعلم أن خير الأعمال فى هذه الأيام النحر فإن كنت قادرًا على الأضحية فلا تفوت على نفسك ثواب الله والإحسان إلى خلق الله.....أعاننا وأعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته ...وجمعنا برحمته زمرا فى جنته ..وكل عام وأنتم بخير.