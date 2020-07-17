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أخبار العالم

مشروع للربط الكهربائى بين العراق ودول الخليج.. تفاصيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:56 م
العراق
العراق
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مـيـس رضـا

عقد مُمثّلين عن حكومتي جمهوريّة العراق، والولايات المتحدة الأمريكيّة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربيّة؛ جلسة مباحثات ثلاثية عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول الخليج العربيّ.

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وتأتي هذه الجلسة بتنظيم، ودعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى العمل على إيجاد طريق فعّال لتنفيذ مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجيّ، علاوة على المُضِيّ قُدُمًا في تشجيع التعاون الاقتصاديّ بين الجانبين العراقيّ والخليجيّ.

 

وقد صدر عن الجلسة البيان المُشترَك التالي:

 

جدّدت حكومة العراق، والولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجيّ دعمهم الكامل لمشروع هيئة الربط الكهربائيّ لدول مجلس التعاون الخليجيّ لربط الشبكات الكهربائيّة للعراق ومجلس التعاون الخليجي. إنّ الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل هذا المشروع، وتوفير الدعم حيثما تكون الحاجة.

 

سيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائيّة الضروريّة للمواطنين العراقيين، ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خصوصًا في المحافظات الجنوبية.

 

وتتطلع حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة  قدمًا لتعاون متزايد ووثيق في المجالات الاقتصاديّة، والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق ودول مجلس التعاون الخليجيّ؛ ليكون أساسًا للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة.

 

دعت حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجيّ، والولايات المتحدة إلى التنفيذ السريع والكامل للتعهدات التي أصدرت عام ٢٠١٨ من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة الإعمار في العراق.

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