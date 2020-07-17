أخبار الفن| الجمهور يطارد محمد رمضان .. نقل الفنان سناء شافع للمستشفى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له .









تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد الحكم بحبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر".









تحدثت النجمة العالمية كاميرون دياز عن تجربة الامومة في حوار لمجلة rolling stone وعن علاقتها بزوجها الموسيقي بينج مادين.









حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 4.









في تسجيل نادر لحديث صحفي مع الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن والذي قام بتسجيله مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في أواخر السبعينات.







