AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| الجمهور يطارد محمد رمضان .. نقل الفنان سناء شافع للمستشفى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:04 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 


نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى  على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له .


تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد الحكم بحبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر".


تحدثت النجمة العالمية كاميرون دياز عن تجربة الامومة في حوار لمجلة  rolling stone  وعن علاقتها بزوجها الموسيقي بينج مادين. 


حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 4.


في تسجيل نادر لحديث صحفي مع الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن والذي قام بتسجيله مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في أواخر السبعينات.


تعرض الفنان سناء شافع، لوعكة صحية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية الخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اعتزالها.. كاميرون دياز تخطط للعودة للتمثيل

لأول مرة.. سعد لمجرد يغني حصريًا على إذاعة «نجوم إف.إم»

محمد رمضان وسعد لمجرد يتنافسان على تريند يوتيوب .. فيديو

حبس محمد رمضان سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر"

بعد الاعتزال .. ماذا قالت كاميرون دياز عن الأمومة ؟

بعد الحكم بالحبس.. الجمهور يطارد محمد رمضان

ترشيحاتنا

الحكومة.. لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية

أخبار الرياضة.. الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي والمثلوثي يكلف الزمالك 5 ملايين دولار.. والحكومة البريطانية تعلن عودة الجماهير

محافظة القاهرة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الاسعار الجديدة

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يقضيان إجازة صيفية على البحر.. فيديو

أخبار الفن| الجمهور يطارد محمد رمضان .. نقل الفنان سناء شافع للمستشفى

الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي نهائيًا ويركز في ضم رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو