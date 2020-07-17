جالطة سراي يعقد اجتماعا مع محمود تريزيجيه استعدادا لضمه

كشف تقرير صحفي تركي عن الاتفاق بين مسؤولي نادي جالطة سراي مع وكيل اعمال اللاعب محمود تريزيجيه استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .





وطبقا لما نشرته صحيفة " milliyet" التركية فإن جالطة سراي يسعي لضم اللاعب علي سبيل الاعارة لمدة موسمين مع بند أحقية الشراء .





وأضافت الصحيفة ان النادي التركي يرغب في ضم اللاعب بأى طريقه حتي ولو كان لمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة ، وسيتم عقد الاجتماع خلال الاسبوع المقبل لبحث إمكانية التعاقد والاتفاق علي نفاصيل التعاقد بين الثنائي .





جدير بالذكر ان وكيل اعمال للاعب سيعرض امكانية انتقال تريزيجيه علي مسؤولو نادي استون فيلا .