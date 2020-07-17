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رياضة

جالطة سراي يعقد اجتماعا مع محمود تريزيجيه استعدادا لضمه

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:26 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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عبدالله هشام
كشف تقرير صحفي تركي عن الاتفاق بين مسؤولي نادي جالطة سراي مع وكيل اعمال اللاعب محمود تريزيجيه استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . 

وطبقا لما نشرته صحيفة " milliyet" التركية  فإن جالطة سراي يسعي لضم اللاعب علي سبيل الاعارة لمدة موسمين مع بند أحقية الشراء . 

وأضافت الصحيفة ان النادي التركي يرغب في ضم اللاعب بأى طريقه حتي ولو كان لمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة ، وسيتم عقد الاجتماع خلال الاسبوع المقبل لبحث إمكانية التعاقد والاتفاق علي نفاصيل التعاقد بين الثنائي . 

جدير بالذكر ان وكيل اعمال للاعب سيعرض امكانية انتقال تريزيجيه علي مسؤولو نادي استون فيلا .
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