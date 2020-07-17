أهم الأخبار.. اتصال بين السيسي ورئيس جنوب إفريقيا حول سد النهضة.. تفاصيل حبس محمد رمضان

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





السيسي لـ رئيس جنوب إفريقيا: نرفض الإجراءات أحادية الجانب حول أزمة سد النهضة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا". وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.. مزيد من التفاصيل هنا





وزير الري السوداني يعلن عن عقد قمة إفريقية مصغرة بخصوص سد النهضة

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قال القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان: "ملتزمون بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة".. مزيد من التفاصيل هنا





رقم قياسي لـ زيدان مع ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني.. إحراز 11 لقبا خلال 209 مباراة

نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدورى الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز على منافسه فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة .. مزيد من التفاصيل هنا





مشاهير داخل أروقة المحاكم.. تفاصيل حبس محمد رمضان سنة لاتهامه بالإساءة للطيار أشرف أبو اليسر

شهدت محاكم القاهرة والجيزة، الايام الماضية عدد من القضايا الهامة التى اثارت الرأي العام حيث جاءت من ضمن القضايا الفنان الشهير محمد رمضان الذي قضت المحكمة بمعاقبته.. مزيد من التفاصيل هنا





أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 يوليو في بنوك مصر

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 17- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر. سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع .. مزيد من التفاصيل هنا



