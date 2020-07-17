قيادي بمستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسى بالقبائل الليبية يؤكد حرص مصر على السلام ورفض العنف

قال الدكتور سامي فتحي سوس القيادي بحزب مستقبل وطن، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، يعد رسالة هامة للعالم بأن الدولة المصرية داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وترفض العنف ومحاولات الميليشيات لتقسيم الشقيقة ليبيا إلى دويلات أخرى والتدخل في شئون الدول.





وأكد سوس في بيان رسمي له اليوم الجمعة، حرص القيادة السياسية على المحافظة على الوحدة العربية واستقرار المنطقة والذى جاء تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد"، مضيفا أن الرئيس السيسى وجه عدد من الرسائل الهامة خلال اللقاء من بينها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة ، وأن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا ، والقبائل الليبية لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة وكل الدعم لوحدة الاراضى الليبية وكل الدعم لاستقرار ليبيا .



