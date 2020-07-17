الإفتاء: من حسن الود إكرام المرء لمن يحب وقرابته



أكدت دار الإفتاء المصرية أن من إكرام المرء لمن يحب أن يكرم قرابته، ضاربة مثلا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يود أقارب زوجته السيدة خديجة، حتى بعد موتها.

و كتبت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يود أقارب السيدة خديجة حتى بعد موتها؛ لأن من إكرام المرء لمن يحب إكرام قرابته".



قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشدَّ النَّاس حياءً، وأكثرهم عن العورات إغضاءً، غير فاحشٍ، ولا مُتفحِّش، ولا صخَّاب في الأسواق، يُكُنِّي عما اضطره الكلام إليه مما يَكره، ولا يُواجِه أحدًا بما كَرِه، ولَا يفضحه بسوء ما صَنَعَ، ولا يثبّت بصره في وجه أحدٍ؛ حياءً منه وكرمَ نفسٍ.





وأوضح مركز الأزهر عبر الفيسبوك: كان سيِّدنا رسول الله ﷺ قرآنًا يمشي على الأرض؛ يرضى برضاه، ويَسْخَط بسَخطه، ويتخَّلَّق بخلقه، ليِّن الطِّباع عن غير تكلُّف، رقيقَ الظَّاهر، ليس بفظٍّ ولا غليظ، ولا فاحش، ولا عيَّاب، ولا مدَّاح، ولا مزَّاح، كثير التَّغَافُل، يُعظِّم النّعمة وإنْ قَلَّت.





وأضاف: ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا؛ فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه، وما انتقمَ لنفسه قطُّ إلا أن تُنْتَهك محارمُ الله؛ فينتقم لله، وما ضربَ بيده امرأة ولا خادمًا إلا أن يُجاهد في سبيل الله.

وَإِذا رَحِــمـتَ فَـأَنــتَ أُمٌّ أَو أَبٌ

هَـــذانِ فـي الدُنيا هُما الرُحَماءُ

وَإِذا غَـضِـبـتَ فَإِنَّما هِيَ غَضبَةٌ

فـي الحَــقِّ لا ضِغنٌ وَلا بَغضاءُ

فصلِّ اللهم عليه، وعلى آله وصحبه، وسَلِّم تسليمًا كثيرًا.