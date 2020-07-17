AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: من حسن الود إكرام المرء لمن يحب وقرابته

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:31 م
الإفتاء: من إكرام
الإفتاء: من إكرام المرء لمن يحب أن يكرم قرابته
Advertisements
محمود ضاحي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن من إكرام المرء لمن يحب أن يكرم قرابته، ضاربة مثلا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يود أقارب زوجته السيدة خديجة، حتى بعد موتها.

و كتبت  الدار عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يود أقارب السيدة خديجة حتى بعد موتها؛ لأن من إكرام المرء لمن يحب إكرام قرابته".

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشدَّ النَّاس حياءً، وأكثرهم عن العورات إغضاءً، غير فاحشٍ، ولا مُتفحِّش، ولا صخَّاب في الأسواق، يُكُنِّي عما اضطره الكلام إليه مما يَكره، ولا يُواجِه أحدًا بما كَرِه، ولَا يفضحه بسوء ما صَنَعَ، ولا يثبّت بصره في وجه أحدٍ؛ حياءً منه وكرمَ نفسٍ. 

وأوضح مركز الأزهر عبر الفيسبوك: كان سيِّدنا رسول الله ﷺ قرآنًا يمشي على الأرض؛ يرضى برضاه، ويَسْخَط بسَخطه، ويتخَّلَّق بخلقه، ليِّن الطِّباع عن غير تكلُّف، رقيقَ الظَّاهر، ليس بفظٍّ ولا غليظ، ولا فاحش، ولا عيَّاب، ولا مدَّاح، ولا مزَّاح، كثير التَّغَافُل، يُعظِّم النّعمة وإنْ قَلَّت.

وأضاف: ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا؛ فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه، وما انتقمَ لنفسه قطُّ إلا أن تُنْتَهك محارمُ الله؛ فينتقم لله، وما ضربَ بيده امرأة ولا خادمًا إلا أن يُجاهد في سبيل الله.
وَإِذا رَحِــمـتَ فَـأَنــتَ أُمٌّ أَو أَبٌ          
هَـــذانِ فـي الدُنيا هُما الرُحَماءُ
وَإِذا غَـضِـبـتَ فَإِنَّما هِيَ غَضبَةٌ          
فـي الحَــقِّ لا ضِغنٌ وَلا بَغضاءُ
فصلِّ اللهم عليه، وعلى آله وصحبه، وسَلِّم تسليمًا كثيرًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آيات وأحاديث تدعو إلى الأمانة وتؤكد وجوب التحلي بها

تفسير الشعراوي لقوله تعالى «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ»

الأزهر: زوجات سيدنا محمد خير قدوة لنساء المسلمين ورجالهم

مركز الأزهر: حقوق النبي في حياته كحقوقه بعد موته

كان أشد الناس حياء.. مركز الأزهر يذكر 10 صفات في سيدنا محمد

ترشيحاتنا

رسميا.. فيات تيبو fiat tipo 2021 تصل إلى مصر.. صور

الحكومة: إزالة 2793 مخالفة بناء و1380 حالة تعد على الأراضي الزراعية

بفستان أصفر.. ديالا مكي تتألق في إطلالة جديدة لها

لغم يودي بحياة مصري في الكويت.. وسعفان يتابع مستحقاته وإنهاء إجراءات دفنه

الرئيس التونسي يطلب من الأحزاب وكتل البرلمان تقديم مرشحيها لخلافة الفخفاخ

كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو