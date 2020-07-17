يخدم مصالح معادية.. طلب إحاطة حول التراشق بين الأهلي والزمالك

تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول ازدياد وتيرة التراشق القائم بين مسؤولي الأهلي والزمالك.





وقال عباس، في بيان، إن حالة التراشق بين الناديين تتسبب في شحن الجماهير المصرية من بعضهم البعض بكل تأكيد وتخدم مصالح مُعادي استقرار الدولة المصرية وتستهدف شق وحدتهم ومساندتهم لبعضهم البعض للعبور بالبلاد لبر الأمان في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مُؤكدًا أن جماهير الأندية في النهاية مصريين ولا يجوز بأي شكل من الأشكال خلق أزمات ومشاكل وعقبات تفرق بينهم.



