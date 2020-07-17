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برلمان

يخدم مصالح معادية.. طلب إحاطة حول التراشق بين الأهلي والزمالك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول ازدياد وتيرة التراشق القائم بين مسؤولي الأهلي والزمالك.

وقال عباس، في بيان، إن حالة التراشق بين الناديين تتسبب في شحن الجماهير المصرية من بعضهم البعض بكل تأكيد وتخدم مصالح مُعادي استقرار الدولة المصرية وتستهدف شق وحدتهم ومساندتهم لبعضهم البعض للعبور بالبلاد لبر الأمان في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مُؤكدًا أن جماهير الأندية في النهاية مصريين ولا يجوز بأي شكل من الأشكال خلق أزمات ومشاكل وعقبات تفرق بينهم. 

وطالب النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسرعة التدخل لإيقاف حالة التراشق بين الناديين.
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