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أخبار العالم

عملية إيريني.. سفينة حربية إيطالية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قدمت إيطاليا سفينة حربية جديدة لقيادة عملية ايريني البحرية لدعم قدرات العملية البحرية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وقال بيان صادر عن قيادة العملية في روما، إن هذه السفينة ستأتي لدعم القدرات الموجودة أصلًا بتصرف ايريني.

وكانت اليونان قد قدمت فرقاطة، كما وفرت فرنسا، لوكسمبورغ، ألمانيا وبولونيا طائرات لدعم العملية.

وقالت وكالة آكي الإيطالية إنه من المقرر أن يضع الإيطاليون، في وقت لاحق من هذا العام، طائرة بدون طيار بتصرف طواقم العملية.

جدير بالذكر أن العملية ايريني يساهم فيها نحو20 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر تزويدها بالقدرات البشرية والمعدات والأصول المالية.

كما تعتمد طواقم العملية على صور الأقمار الصناعية التي يقدمها مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.

هذا وستتمتع العملية قريبًا، بفضل المساهمة الإيطالية، بالقدرة الكاملة لعملها، وحسب بيان القيادة، فقد “حققنا نتائج جيدة خلال الأشهر الماضية على الرغم من التحديات التي فُرضت نتيجة تفشي وباء كورونا”.

يذكر أن عملية ايريني الأوروبية البحرية تضطلع بمهام جمع المعلومات وردع ومراقبة عمليات توريد السلاح لليبيا تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة، وكذلك ابلاغ فريق الأمم المتحدة المعني بليبيا عن أي نشاط مشبوه قبالة سواحل هذا البلد.
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