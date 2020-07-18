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برلمان

برلمانية: فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية يشجع على استغلال الوقف الخيري

السبت 18/يوليه/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
من منطلق المساواة بين الطوائف المسيحية، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، وذلك بعد استجابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمطالب الطائفتين السابقتين.

أيدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موافقة البابا تواضرس الثاني على فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، مشيرة إلى أن موافقة البابا تعني موافقة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمهتمة بشئون الأقباط، لذلك فموافقة البابا على القرار تعني أنه يصب في مصلحة الأقباط. 

وأوضحت النائبة مارجريت عازر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدستور لم يقسم الطوائف الدينية بالمسيحية أو غيرها من الأديان، لذلك كان لابد من إجراء تعديل تشريعي حتى تتمكن الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية من إدارة الوقف الخاص بهما، وهو ما حدث بالفعل عندما تقدمت الحكومة بتعديل تشريعي بإضافة الطائفتين ووافقت عليه اللجنة الدينية.

وأشارت إلى أن التعديل يشجع على إدارة واستغلال الوقف الخيري تنفيذا المادة (90) من الدستور، والتى تنص على أن: " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
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