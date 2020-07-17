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برلمان

الهواري: الرئيس السيسي بعث عدة رسائل خلال لقائه بممثلي القبائل الليبية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق عدة رسائل مهمة وصريحة، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد"، لكل من تسول له نفسه العبث في الأمن القومي الليبي والمصري، أبرزها التأكيد على أن مصر لن تسمح بالرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا، وأن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر ستواجه بكل قوة أي تحركات مباشرة لتهديد الأمن القومي المصري والليبي، وأن الجيش المصرى من أقوى الجيوش في المنطقة وأفريقيا، هي رسالة واضحة وصريحة لتركيا وكل من تسول له نفسه محاولة المساس بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن مشاعر المصريين تجاه أشقائنا الليبيين.

وأكد القيادي بحزب "مستقبل وطن"، أن مصر ما زالت مصرة على أن الحل السياسي في ليبيا هو الحل وأن مصر ليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي، مشيرا إلي أن تأكيد الرئيس السيسي لوفد القبائل الليبية أن مصر لن تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا، يشير إلى أن مصر ستظل حصن الأمن والأمان للأشقاء العرب، ولن تتخلى عن وعودها لحماية الحدود المصرية الليبية.
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