نجم الجزائر يكشف حقيقة هروبه من الشباب السعودي

كشف وكيل أعمال الجزائري جمال بلعمري، قلب دفاع نادي الشباب السعودي حقيقة هروب اللاعب، ورفضه العودة إلى المملكة العربية السعودية، من جديد.





وبلعمري غادر المملكة العربية السعودية، خلال فترة توقف النشاط الرياضي، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحتى الآن لم يعد، على الرغم من قرار عودة مسابقة دوري المحترفين من جديد، والمقرر في الرابع من أغسطس.





ونقلت صحيفة سعودية عن وكيل بلعمري، أن كل ما يتداول عن اللاعب، بعدم رغبته في العودة غلى المملكة، مجرد شائعات.





وشدد وكيل النجم الجزائري، على أن بلعمري، ينتظر ترتيب موعد عودته من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يواصل تدريباته بشكل يومي، وجاهز بشكل كامل لاستئناف النشاط.