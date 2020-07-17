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فن

حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:47 م
التحفظ على معدات
التحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني
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محمد الصاحى
أعلن حي الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أن لجان المتابعة بالحي تمكنت من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بأشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.

وأوضح حي الدقي أنه خلال أحداث تلك المعدات لإشغال الطريق أمام فندق الشيراتون تم رفع المعدات والتحفظ على السيارة في مخازن الحي.

وأكد حي الدقي في بيان له أن هذا الإجراء جاء بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامة لمواجهة أي مخالفات.

وشدد الحي على أنه في حال ضبط مثل تلك المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وضبط الإشغالات.
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
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