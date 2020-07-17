تحرير 6 مخالفات خلال حملات على المخابز والأسواق بسفاجا

تابعت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، حملة إدارة التموين على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم والخضراوات ووزن الخبز .





وأوضحت رئيس مدينة سفاجا في بيان لها أن الحملة مشكلة من قبل إدارة التموين والوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور علي المحلات العامة والاسواق.





وأضافت "رئيس المدينة" أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخالفة القرار 330 لسنة 2017 مؤكدةً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع أحياء وقري المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وكانت قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، إنه بالتنسيق مع مسئول المركز والحرفين بالمركز تم الانتهاء من صناعة 60 غطاء معدني خاصة بأعمدة الإنارة، داخل ورش مركز صيانة مجلس مدينة سفاجا.





وأكدت فى بيان لها أنه جار إعداد مقاسات أغطية البالوعات والخلايا من قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لتصنيعها بالورشة بالتنسيق مع إدارة المخازن.





وأضاف انه تم تصنيع نموذج زوايا الحديد الخاصة بكشافات أعمدة إنارة ملعب الكرة الخماسى لمركز شباب قرية أم الحويطات وجارى تصنيع أربعة زوايا أخرى على حسب المطلوب وطبقا للمواصفات والقياسات المقدمة و تصنيع عدد خمسة زوايا حديد لزوم كشافات الأعمدة.





وفي سياق آخر ترأست ، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، لجنة من إدارة البيئة والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الشرطة للمرور على منطقة تقسيم المخازن ومراجعة كافة التراخيص والوقوف على تطبيق الاشتراطات البيئية أثناء عملية شحن وتفريغ ونقل المواد المخزنة.





وقالت رئيس المدينة، إن اللجنة تسعى إلى حث أصحاب المخازن على تخزين السلع والمنتجات بطريقة سليمة داخل المخازن وتسجيلها ضمن الأرصدة المخزنية وإحاطة المسئولين عن أية مخالفات أو تجاوزات سواء فى المواصفات أو فى الكميات، والتأكيد على تخصيص المساحات والأماكن التخزينية بالصلاحيات التي تتوافق مع خصائص الأصناف وطبيعة مكوناتها من حيث التهوية ،الرطوبة ،الحرارة ،وأشعة الشمس، وتسهيل عمليات السحب من المخزون وفقا لمعدلاتها التشغيلية المعتادة والمتعارف عليها.









وأضافت رئيس مدينة سفاجا ، أن اللجنة نبهت على مسئولى المخازن بمتابعة أرصدة الأصناف ومراجعتها بصفة دورية وتوضيح معدلات السحب ومدى توافقها مع الحدود التخزينية المسموح بها وإفادة الجهات المختصة وتوفير بيئة صالحة الأصناف ورقابتها بما يحقق فرص الاحتفاظ بخصائصها ومكوناتها واتخاذ احتياطات الأمن المخزني ضد السرقة والحريق والتلف والتقادم.









ولفت إلى حرص اللجنة على متابعة تطبيق إجراءات طرق الإطفاء المناسب حسب مصدر أو سبب الحريق فالحريق الناتج عن الكهرباء يختلف عن الحريق الناتج عن الوصلات الكهربائية أو الغازات، والتفتيش على مراعاة عدم استخدام النار والتدخين فى المناطق التى تتعرض للحرائق ووضع لافتات تحذيرية.









وطالبت اللجنة بضرورة توفير أجهزة الإنذار ومنافذ الهروب في المباني وكذلك توفير معدات الإطفاء السريعة واستخدام الرشاشات العلوية إذا أمكن، ومراعاة اعتبارات الوقاية والأمان عند تصميم المباني المخزنية والتصميم الداخلي واستخدام المواد العازلة للحرارة و نشر تعليمات الأمن والوقاية على العاملين والتدريب عليها والتأمين على الممتلكات فى المستودعات والعاملين فيها من الحرائق.