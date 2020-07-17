تحرير 6 مخالفات خلال حملات على المخابز والأسواق بسفاجا

تابعت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، حملة إدارة التموين على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم والخضراوات ووزن الخبز .
وأوضحت رئيس مدينة سفاجا في بيان لها أن الحملة مشكلة من قبل إدارة التموين والوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور علي المحلات العامة والاسواق.
وأضافت "رئيس المدينة" أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخالفة القرار 330 لسنة 2017 مؤكدةً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع أحياء وقري المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكانت قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إنه بالتنسيق مع مسئول المركز والحرفين بالمركز تم الانتهاء من صناعة 60 غطاء معدني خاصة بأعمدة الإنارة، داخل ورش مركز صيانة مجلس مدينة سفاجا.
وأكدت فى بيان لها أنه جار إعداد مقاسات أغطية البالوعات والخلايا من قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لتصنيعها بالورشة بالتنسيق مع إدارة المخازن.
وأضاف انه تم تصنيع نموذج زوايا الحديد الخاصة بكشافات أعمدة إنارة ملعب الكرة الخماسى لمركز شباب قرية أم الحويطات وجارى تصنيع أربعة زوايا أخرى على حسب المطلوب وطبقا للمواصفات والقياسات المقدمة و تصنيع عدد خمسة زوايا حديد لزوم كشافات الأعمدة.
وفي سياق آخر ترأست ، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، لجنة من إدارة البيئة والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الشرطة للمرور على منطقة تقسيم المخازن ومراجعة كافة التراخيص والوقوف على تطبيق الاشتراطات البيئية أثناء عملية شحن وتفريغ ونقل المواد المخزنة.