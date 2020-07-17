المتظاهرون ينامون أمام منزل نتنياهو.. لن نرحل حتى يرحل

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا في إسرائيل، صورا للمتظاهرين ، الذين ناموا أمام منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس.





ورفع المتظاهرون شعار "لن نرحل حتى يرحل"، حيث تجمع المئات من المتظاهرين مرددين هتافات "بيبي اذهب إلى البيت" و"كرهنا الفاسدين".





وشارك رئيس الأركان السابق، دان حالوتس، في التظاهرة، وقال إن نتنياهو حول إسرائيل إلى ديكتاتورية صغيرة، ولن يدفع الشعب بأكمله ثمن ذلك.





وتجددت المظاهرات أمام منزل نتنياهو، أمس الخميس، بعد يومين من التظاهرة التي تحولت إلى مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط القدس المحتلة.





وبات عدد كبير من المتظاهرين أمام منزل نتنياهو رافضين العودة لمنازلهم إلا بعد استقالة نتنياهو.