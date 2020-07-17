زعيمة المعارضة الإيرانية: النظام في طهران آيل للسقوط وجيل اليوم يرفضه

قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي إن جميع المؤشرات تؤكد أن النظام في إيران آيل للسقوط.





وأضافت رجوي، خلال مشاركتها في مؤتمر افتراضي للمعارضة الإيرانية عبر الإنترنت بعنوان "التجمع العالمي لإيران الحرة"، أن النظام الإيراني يواجه في الوقت الراهن جيلًا يرفض جميع أشكال الظلم والقمع.









وأكدت رجوي أن انتفاضة نوفمبر الماضي تثبت قدرة الشعب الإيراني على تغيير النظام.





وحملت رجوي سياسات المرشد الإيراني علي خامنئي والنظام مسئولية الزيادة غير العادية للمصابين بفيروس كورونا في إيران، مشيرة إلى أن العاملين في القطاع الصحي في إيران يتساقطون بفيروس كورونا كالأوراق في فصل الخريف.





وتابعت رجوي أن النظام الإيراني يرسل الشعب إلى العمل دون أي اجراءات احترازية ثم يلومهم على الإصابة بفيروس كورونا، ويرفض تخصيص أموال لمكافحته.





وتساءلت رجوي: من أين راكمت اللجنة التنفيذية التابعة لخامنئي 100 مليار دولار؟ وأين ذهبت عائدات النفط في حين تحتل إيران المركز الرابع في التضخم على مستوى العالم؟.