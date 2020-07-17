تشغيل المجمع الإسلامي بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، بتشغيل المجمع الإسلامي بمدينة موط بمركز الداخلة بالطاقة الشمسية ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتشغيل مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء.





جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامي الكبير بموط، والتي بلغت نسب التنفيذ بها 60 % بتكلفة 11 مليون جنيه، حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، خاصة بعد انفراج أزمة كورونا التي تسببت في تأخر إنهاء المشروع.

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وكلف الزملوط، طالب مركز الداخلة بإنهاء المرافق العامة الخارجية للمجمع من اعتماد ميزانية المركز، بالإضافة إلى استغلال محيط المجمع الفضاء بإنشاء ساحة انتظار للسيارات وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة بالمنطقة.





يذكر أن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 م ٢، ويتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى 13 دورة مياه وغيرها من الخدمات المهمة.



