القبائل الليبية.. لماذا يمثلون رقما مهما فى حل الأزمة؟

لاقى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيوخ القبائل الليبية بالعاصمة المصرية أمس، ترحيبا واهتماما كبيرا من الصحف المحلية والعالمية والتى قرأت أهمية اللقاء الذي جاء محملًا برسائل عديدة.





وتمثل القبائل الليبية رقما مهما فى حل الأزمة الليبية وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس داعيًا لتماسك القبائل التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة، ومطالبًا بوقف القتال والدخول في مسار السلام.





ولا ينسى التاريخ دور القبائل فهم يمثلون مكون اجتماعي مهم وقاعدة أساسية فهم يمثلون جذور المجتمع الليبي ولهم دور كبير وفعال في دعم القوات المسلحة والبرلمان فضلا عن تمثيلهم داخل مفاصل الدولة.





ونستعرض أبرز القبائل الليبية:-





المنطقة الغربية – سدس سكان ليبيا

في المنطقة الغربية توجد قبائل ترهونة، التي تتكون من نحو ستين قبيلة فرعية، ويشكل أبناؤها نحو ثلث سكان العاصمة طرابلس.





كما توجد قبيلة ورفلة، التي يتجاوز عدد أفرادها مليون ليبي، مما يمثل سدس سكان البلاد، وتعد رأس الحربة في مواجهة التيارات المتطرفة.





وفي هذه المنطقة الغربية توجد أيضا قبائل الصيعان والنوايل والنواحي الأربع، والعجيلات والزاوية.





كما تضم المنطقة ذاتها، قبائل الرجبان والزنتان وقبيلة المشاشية والأصابعة والعربان وولاد بريك والقواليش وقبائل زليتن.





إضافة إلى قبائل سرت وجادو ويفرن ونالوت.





المنطقة الشرقية

أما قبائل الشرق الليبي المعروفة بقبائل برقة، فتعد الداعم الرئيسي لمؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، خاصة مؤسستي الجيش والشرطة.





وتنقسم القبائل الليبية في هذه الجهة إلى 4 أقسام، وهي قبائل الجبارنة وقبائل الحرابي وقبائل المرابطين إضافة إلى قبائل لحضور.





المنطقة الجنوبية

في الجهة الجنوبية يوجد ضمن مكونات قبائل فزان، قبائل أولاد سليمان والمقارحة والقذاذفة وحضيرات والطوارق والتبو. وكذلك قبيلة الحساونة وقبائل وادي الحياة.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، اليوم الخميس، العديد من الرسائل الحاسمة بشأن الأزمة الليبية وحماية الأمن القومي للبلاد.





وهذا أبرز ما جاء فى حديث السيسي أمس خلال لقائه بشيوخ وأعيان القبائل الليبية:-

1- مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.





2- حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.





3- الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.





4- الخطوط الحمراء التي تم إعلانها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.





5- العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تمتد على مر التاريخ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها.





6- دفاع مصر عن ليبيا والعكس صحيح، لهو التزام ناتج عن حالة التكاتف الوطني بين البلدين.





7- الفوضى عندما تدخل البلاد لن تخرج إلا بالمخلصين منها، ومصر تتمنى كل الخير والسلام والتعمير لليبيا.





8- مشايخ ليبيا هم من يحددون مصير ليبيا؛ لأنها بالنسبة لمصر هي الدولة التي تخلو من الميليشيات.





9- مصر لا تحتاج أي شيء من ليبيا، بل هي تحتاج أن تكون ليبيا مستقرة.