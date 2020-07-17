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ثقافة

مذكرات نهال كمال.. أحدث إصدارات دار ريشة للنشر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت دار ريشة للنشر والتوزيع عن صدور  كتاب "مذكرات نهال كمال" للإعلامية نهال كمال. 

وتتناول المذكرات بشكل أساسي تفاصيل حياة الإعلامية نهال كمال، مع زوجها الراحل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، كما تحتوى عددا كبيرا من الصور والذكريات التي تنشر لأول مرة، والتي من بينها صور خطبتهما والجوابات المتبادلة بينهما، فضلا عن الإهداءات التي كان يكتبها لها الخال عبد الرحمن الأبنودي.

وقام بتصميم الغلاف الفنان عبد الرحمن الصواف، ويحكى الكتاب كواليس أكثر من 28 عاما قضتها زوجة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، كانت فيها شاهدة على هذه السنوات وثرائها الفنى والفكرى والإنسانى.

وكانت دور النشر خلال الفترة الماضية مرت بالعديد من الأزمات المادية بسبب إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف كافة معارض الكتب في دول العالم.
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