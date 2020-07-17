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رياضة

بعد تتويج ريال مدريد بـ الليجا .. سيرجيو راموس: نحن نلعب في أفضل فريق بالعالم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عبر سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه ببطولة الدوري الإسباني.

وقال راموس في تصريحات صحفية :"إلى رئيس النادي، أنت تعلم أنني أحبك كثيرًا، ويجب علينا أن نتذكر كل الناس الذين مروا بوقت صعب في الأشهر الماضية، نتمنى أن يكون هذا اللقب سببًا في سعادتهم  للتغلب على تلك اللحظات الصعبة."

‏وأضاف: يجب علينا أن نتذكر كل الناس الذين جعلوا العودة إلى كرة القدم أمرًا ممكنا، ولن أنسى جماهيرنا الذين احتفلوا باللقب بطريقة مثالية في منازلهم، وعلينا أن نكون مثالًا يحتذى به في العالم، وهذا الدوري هو للجميع."

واختتم كلامه قائلا:" في النهاية سيكون هناك الكثير من الضجيج، ولكن تحقيق هذا اللقب كلّف الكثير من الجهد والكثير من التضحية، علينا أن ننتهز الفرصة التي تمنحنا إياها الحياة لنلعب في أفضل فريق في العالم، سنستمر بالفوز."
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