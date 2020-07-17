AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

من عجز عن الحج هذا العام .. خطيب المسجد الحرام يوصيه بـ عمل في البيت

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:15 م
خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام يوصي من عجز عن الحج بـ عمل في البيت
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور أسامة خياط ، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إنه لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينًا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كلُّ أحدٍ قادرًا على مشاهدته في كل عام، فَرَضَ على المستطيع الحجَّ مرةً واحدةً في عُمُره. 

اقرأ أيضًا..
وأوضح «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ، أنه تعالى جعل مَوسِمَ العَشْرِ من ذي الحجة مُشترَكًا بين السَّائرين والقاعدين؛ فمن عَجَزَ عن الحجِّ في عامٍ، قَدَر في العَشْر على عملٍ يعمله في بيتِه يكون أفضلَ من الجهادِ، الذي هو أفضلُ من الحجِّ، موصيًا من حُرِم بهذه الجائحة من شرف الموقف بعرفة، فليقف بين يدي الله بشرف الذلِّ والحبِّ والأنس والمعرفة.

وتابع:  ومن حيل بينه وبين المبيت بمزدلفة، فليزدلف إلى ربه في كل حينٍ وآنٍ يَشكرْ له ما أزلفه، ومن حُصِر عن البيت مخافةَ الوباء؛ فليُنزل حاجته برب البيت؛ فإنَّ رزقه ليس له انقضاء، وإنَّ يدَه بالخير لسَحَّاء الليل والنهار.

ونبه إلى أن كلَّ عملٍ صالحٍ في هذه العشر محبوبٌ مطلوبٌ، داخلٌ في جميلِ الموعود وكريمِ الفضل، فليستْ هذه العشرُ مقصورةً على لون واحد من التعبُّد، بل هي مضمارٌ لاستباق الخيرات، وميدانٌ فسيحٌ للباقيات الصالحات، يتنافس فيه المتنافسون، ويجتهد فيه المُخبتون، ولهم في سلوكهم إلى الله مسالك شتَّى.

وأضاف:  فاتَّقوا الله-عباد الله- وخُذوا بحظٍّ وافرٍ من هذه الأيَّام المباركة، وارعَوها حقَّ رعايتها، بتمام الحرصِ على ذكر اللهِ تعالى فيها وشكره وحُسنِ عبادته، وحذارِ من إضاعةِ فُرصتِها، وتفويتِ مغنمها، والتَّفريطِ في جميلِ الموعودِ عليها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 3 أعمال في العشر الأواخر تجعلك واحدا منهم

خطيب المسجد الحرام: هؤلاء خسروا في رمضان قبل ساعات من وداعه

في الساعات المتبقية من رمضان .. خطيب المسجد الحرام يوصي بـ 3 أعمال

كيفية حج المفرد بالتفصيل .. محظورات الإحرام لحج الإفراد

بث مباشر .. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي

ترشيحاتنا

نسرين طافش: الزواج ليس غاية.. ورامز جلال ناجح.. ورفضت مقلبه العام الماضي

مصرع مصري في الكويت جراء انفجار لغم من مخالفات الغزو العراقي

زيدان يبكي بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.. فيديو

جسده مقطع في أكياس بلاستيك.. تحديد المتهم الأول في قتل مليونير مسلم شهير داخل شقته.. فيديو وصور

أخبار الفن| الجمهور يطارد محمد رمضان .. نقل الفنان سناء شافع للمستشفى

بطولة فخرية.. المجلس العالمي للملاكمة يكرم طفلا أنقذ شقيقته من الموت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري

بعد تخفيضات 2020.. قائمة أسعار رينو renault اليوم في مصر.. صور

لم يصب بخدش.. طفل ينجو بمعجزة بعد سقوطه من الطابق الخامس لمبنى.. شاهد