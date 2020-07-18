التعليم العالي في أسبوع.. تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد أزمة كورونا.. اختيار ثلاثة علماء مصريين فى اللجنة الدولية الخاصة بالفيروس

_ التعليم العالي في اسبوع





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شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، إ علان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد أزمة كورونا بالإضافة إلى عدد من الأحداث الهامة.





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حيث عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مساء اليوم الاثنين مع لياو ليتشانغ السفير الصيني بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون العلمى والطبى والتكنولوجى بين مصر والصين، بحضور د. محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وفى بداية الاجتماع، أكد د. خالد عبد الغفار على تقدير الوزارة لدور السفارة الصينية بالقاهرة لما تقدمه من دعم علاقات التعاون بين الجانبين، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها جمهورية الصين الشعبية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والخطوات التى اعتمدتها الصين فى حصار هذا الوباء سواء من الناحية البحثية أو الطبية.





بينما اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان عن خطة البعثات للعام الثالث 2019/2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية (إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير).





وقال الوزير إنه تقدم للإعلان نحو 860 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وقد تم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين على مدار 60 جلسة تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنيا.





أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن اختيار ثلاثة من أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية لعضوية المجموعة الاستشارية لفيروس COVID 19 وهم: د. يمن الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، و د. عبد المجيد قاسم عضو مجلس البحوث الطبية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، و د. سامح سرور عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية المجموعة الاستشارية.





وأشار وزير التعليم العالي إلى قيام اتحاد أكاديميات العلوم في العالم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلي تقديم المشورة المبنية علي دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.









ووقع د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ود. إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بروتوكولا للتعاون في مجال دعم المشروعات والشركات الناشئة المتخصصة في قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد، تأكيدًا على أهمية توقيت دعم هذا القطاع.





وصرح د. محمود صقر، بأن هذا التعاون له طبيعة خاصة، في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا، حيث أن قطاع سلاسل الإمداد واللوجستيات من أكثر القطاعات تشابكًا مع باقي القطاعات الاقتصادية، وأن ضمان سلاسة العمل في هذا القطاع بالشكل الأمثل خلال الفترة القادمة، يساعد على تقليل الصدمات الناتجة عن تلك الجائحة، والإسراع نحو التعافي الاقتصادي، وأضاف أن الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية من جانب المشروعات الناشئة وذوي الابتكارات في هذا القطاع، من الأولويات المرحلية.





كما استعرض د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، بشأن استراتيجية التعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19.









وأكد د. أيمن عاشور، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات الاحترازية الفورية لمواجهة أخطار وباء فيروس كورونا المستجد كان من أهمها تطبيق أفكار لتحقيق التباعد الاجتماعي، موضحا أنه في هذا الصدد اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة قرارات فورية داعمة لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، واللجوء الفوري لواحد من أهم الأساليب العلمية في عصر تكنولوجيا المعلومات، وهو التعليم عن بعد الذى كان ضمن هذه القرارات الفورية.









أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).





وأكدت الوزارة اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.

قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم، إن الطلاب الوافدون يحصلون على اهتمام كبير من وزير التعليم العالي ويهتم برأيهم بشكل كبير فيما يخص رؤيتهم للخدمة التي قدمت لهم من خلال التعليم عن بعد والوزارة تجري حاليا دراسة حول شكل التعليم في مصر قبل كورونا وأثناء انتشاره وبعده.





واشارت كمال إلى أنه أجرى الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات بعض الاستبيانات لدراسة نظرية عن مدى رضاء الطلاب الوافدين والمصريين عن التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني حيث كان هناك آراء إيجابية وأخرى سلبية حيث اعطينا الاهتمام لكل ما هو سلبي لإصلاح الأخطاء ونقوم حاليا بتطوير البنية التحتية للجامعات ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في استخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة في التدريس التفاعلي المتميز بالإضافة إلى إمكانية وجود تفاعل مباشر مع الطالب من خلال التعليم عن بعد.





وبحث د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مع الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى القاهرة، سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



