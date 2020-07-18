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اقتصاد

300 مليون جنيه حصيلة الإسكان من مقدمات حجز شقق الإعلان الـــ13

السبت 18/يوليه/2020 - 05:01 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن تحصيلها لأكثر من 300 مليون جنيه تقريبا كعائد لمقدمات حجز شقق الإعلان الثالث عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والمطروح حاليا للحجز.

وأضافت المصادر لـــ"صدى البلد"، أن هناك أكثر من 21 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز بالفعل والتى تبلغ 14 ألف لكل وحدة من المطروحة ضمن الإعلان بـــ10 محافظات.

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وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات هي: (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وذلك بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.
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