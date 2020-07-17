أميرة سيد يونس تكتب عن «التحرش»

جريمة التحرش، هي تلك الجريمة التي تخالف كل معاني الإنسانية والفطرة السليمة والأديان والأعراف، وتنتهك الحرمات وتسبب الدمار الأخلاقي والنفسي لمن يمارسها أو من تمارس في حقه.





فمن أين أتت هذه الظاهرة إلي عالمنا المتدين بفطرته الخلوق بطبعه، ومن أين أصابت الشباب والرجال الشرقي صاحب الشهامة والغيرة علي عرضه وبنات بلدته.





هذه الظاهرة كانت موجودة من زمن بعيد ولكنها كانت طبائع منبوذة ويقوم بها أفراد معدودون مصابون بأمراض نفسية بعيدين كل البعد عن الدين والأعراف، ولكن في الآونة الأخيرة انتشرت هذه الجريمة بشكل مبالغ فيه وأصبحت تمارس من جماعات ومجموعات ضد أفراد كما أصبحت تمارس تجاه الفتاة والولد حتي الفئات الصغيرات التي لم تتجاوز أعمارهن السنوات الأولي، ليس هذا فحسب بل أصبحت تمارس ضد الشباب من شباب مثلهم أو حتي من فتيات والأدهي والأمر أنها أصبحت تمارس من قبل أطفال صغار ضد بعضهم البعض فما السبب وراء ذلك الدمار كله؟





لو تدبرنا الأمر قليلا لأدركنا أن أسباب انتشار تلك الجريمة من أهمها:





غياب الوازع الديني والأخلاقي

يليه غياب دور الأسرة في التوجيه والاهتمام ولعل السبب في ذلك يرجع إلي اهتمام كلا الوالدين بالبحث عن لقمة العيش.





بالإضافة إلي التطور السريع للتكنولوجيا مع سوء استخدامها وتوافرها في يد الصغير والكبير بما يسمح بالاطلاع علي العالم الغربي وتقليده تقليد أعمي لعاداته وتقاليده التي تتنافس بالكلية مع تعاليم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ليس هذا فحسب بل محاولاتهم المستميتة في محاربة الشباب وقتل الأخلاق وإبعادهم عن الدين عن طريق شغلهم بمثل هذه الشهوات وغيرها من الثياب الممزقة والتحرر والحرية وأضف إلي ذلك مساعدة الإعلام الهابط الذي له دور كبير في السيطرة علي عقول الأطفال والشباب حتي الكبار فمثلا ما الداعي من وراء وجود (قبلات) بين أبطال كارتون يشاهده أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثالثة والرابعة بداعي الصداقة أو الحب وغيرها الكثير.





كل هذا وأكثر فلا يوجد عمل إعلامي واحد لا يخلوا من مثل هذه المشاهد التي تدعوا إلي الإثارة والفتن وترويج الأفكار الشهواني لعقول الأبرياء من الأطفال والشباب، بل أصبح أيضا أبطال الأعمال الدرامية هم أولئك المجرمون الذين يستطيعون بقوتهم فعل ما يحلو لهم من جرائم السرقة والتحرش والاغتصاب والقتل دون أن يكن لهم رادع بالإضافة إلي الأعمال التي تدعوا طول الوقت إلي الخيانة الزوجية مع توافر كل سبل الراحة بل والأدعية كسب قلوب المشاهدين التعاطف مع المذنب، وتسليط الضوء علي كل تلك المشاهد يعتبر مما تعم به البلوي في أوطاننا العربية عامة ووطننا الغالي مصر خاصة.





أضف إلي كل ما سبق أصدقاء السوء وغياب دور التعليم والمدرسة والذي أصبح قاصرا علي تلقين المناهج فحسب دون دمج في عملية التعليم بين تعليم الأخلاق قبل تعليم الأوراق.





كل هذا وأكثر من الأسباب التي أدت إلي انتشار هذه الجريمة التي ترفضها كل الأديان والأعراف والتقاليد بل والفطرة أيضا.





ويبقي السؤال ما هو الحل للقضاء علي مثل تلك الجريمة؟





أولًا لا بد من انتشار الوعي الديني والتوعية الإعلامية عن مخاطر تلك الجريمة والحث علي الرجوع للدين والتحلي بالأخلاق الحميدة.





علي كل رب أسرة أن يترك لأولاده قسطًا من وقته ليربيهم ويوجههم ويعلمهم فالأبوة والأمومة ليست قاصرة علي الإطعام والكسوة بل إنها تكمن في التربية وتعليم الأخلاق لان هؤلاء الأولاد هم الأمانة والمسئولية التي سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالي بالإضافة إلي أنهم إما أن يكونوا صالحين فيكونون لنا عونا في الحياة وكنزا من الحسنات بعد الممات أو طالحين فنشقي بهم أحياء وأموات.





ولا بد من الحد من استخدام التكنولوجيا ووضع قواعد لما يتم بثه ورؤيته بل لا بد من وجود رقابة أسرية خاصة مع التوسع والانتشار الرهيب للشبكات العنكبوتية وما تحويه.





ويجب أن يؤدي كل مسئول في مكانه المسئولية الواقعة عليه جراء الحد من هذه الأزمة فأهل الإعلام لا بد من دعمهم لأنهم الوسيلة الأكثر انتشارًا ودخولا في جميع البيوت ولجميع الأعمار.





والأهم من هذا كله يجب أن يعود للأبوين هيبتهم واحترامهم كذلك لا بد من عودة احترام المعلم وتقديره وفوق ذلك كله يجب أن يعود للشيخ وقاره وإجلاله وان نعمل سويا على رفعة شأن الدين عن طريق احترام المشايخ وتوقيرهم وإعطائهم عين الاهتمام والمساعدة علي توصيل كل يد العون للمساعدة في نشر الوعي الديني من خلالهم علي مستوي كل سبل التواصل الإعلامية المسموعة والمرئية والتكنولوجية أيضًا.





وفي النهاية الله نسأل أن يهدي شبابنا وبناتنا وان يحفظ قلوبهم وفروجهم وعقولهم وان يحفظ علينا ديننا وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم آمين بجاه الأمين.