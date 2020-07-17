حي الدقي يغرم أسرة فيلم تامر حسني "مش أنا" 30 ألف جنيه

كشف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، عن قيمة الغرامة المقرر أن يدفعها فريق التصوير أو شركة الإنتاج الخاصة بفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، مقابل إشغال الطريق بدون تصريح.





وقال رئيس حي الدقي، إن قيمة تلك الغرامة تبلغ 30 ألف جنيه، وفقا للوائح المخالفات وما يقدره رئيس الحى، نتيجة كثرة معدات التصوير والتي تسببت في حالة إشغال دون الحصول على تصريح من حي الدقي.





وأوضح رئيس الحي أن فريق التصوير حصل على تصريح أمني فقط، ولم يحصل على تصريح من الحي، بسبب إشغال الطريق، مشيرا إلى أن الحي لديه استعدادات يتخذها في مثل تلك التصاريح، بتجهيز طرق بديلة حال تعطل الطريق بعد موافقته على التصوير.





وكان حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، قد تمكنت لجان المتابعة به من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش انا ) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.





وأوضح حي الدقي، أنه خلال أحداث تلك المعدات لإشغال الطريق أمام فندق الشيراتون تم رفع المعدات والتحفظ على السيارة في مخازن الحي.





وأكد حي الدقي في بيان له أن هذا الإجراء جاء بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامة لمواجهة أي مخالفات.



