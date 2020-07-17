بعد اعتزال شورليه.. مصير لاعبي المنتخب الألماني أبطال العالم 2014

فاجأ أندريه شورليه، اليوم الجمعة، الوسط الرياضي، باعتزاله لعبة كرة القدم، وهو في سن التاسعة والعشرين، بعدما فسخ نادي بوروسيا دورتموند الألماني عقده معه منذ يومين.









شورليه كان أحد أبرز اللاعبين الألمان الذين توجوا بالنجمة الذهبية الرابعة في بطولة كأس العالم 2014، وكان أحد أبرز اللاعبين أيضًا في المباراة الشهيرة في تلك البطولة أمام البرازيل والتي انتهت بتفوق الماكينات الألمانية بـ 7 أهداف مقابل هدف.









شورليه سجل في تلك البطولة 3 أهداف وصنع هدفين، وكان أحد أفضل اللاعبين بلا شك في قائمة المنتخب الألماني، لكن مسيرته لم تسر بشكل جيد بعد تلك البطولة رغم تفوقه، فرحل عن تشيلسي الإنجليزي عام 2015 ومن ثم ينضم لفولفسبورج فبوروسيا دورتموند الألماني، وإعارتين قصيرتين لفولهام الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي، ليعلن بعد ذلك اعتزاله.









ولكن ماذا عن باقي أعضاء المنتخب المتوج ببطولة عام 2014.. فسنستعرض في هذا التقرير أين يتواجد باقي المجموعة المتوجة بالمونديال مع ألمانيا.





- مانويل نوير هو قائد منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ





- كيفن جروبكتس يلعب لفريق أوردينجن الألماني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة





- ماتياس جينتر يلعب لفريق بروسيا مونشجلادباخ





- بينديكت هوفيديس لا يلعب لأي نادي في الوقت الحالي





- ماتس هوميلز يلعب لفريق بوروسيا دورتموند الألماني





- سامي خضيرة يلعب لفريق يوفنتوس الإيطالي





- باستيان شفانيشتجير اعتزل كرة القدم وأخر نادي لعب له هو لوكوموتيف موسكو





- لوكاس بودولسكي يلعب لأنطاليا سبور التركي





- ميروسلاف كلوزه اعتزل كرة القدم





- روبرت زايلر يلعب لفريق هوفنهايم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني





- توماس مولر يلعب لبايرن ميونخ





- جوليان دراكسلر يلعب لباريس سان جيرمان الفرنسي





- إيريك ديرم يلعب لإينتراخت فرانكفورت الألماني





- فيليب لام اعتزل كرة القدم





- بير ميرتيساكر اعتزل كرة القدم





- توني كروس يلعب لريال مدريد الإسباني





- ماريو جوتزه انتهى عقده مع بروسيا دورتموند الألماني ويبحث عن نادي جديد





- جيروم بواتينج يلعب لبايرن ميونخ الألماني





- موستافي يلعب لارسنال الإنجليزي





- مسعود أوزيل يلعب لارسنال الإنجليزي





- فايدنلفلير اعتزل كرة القدم



