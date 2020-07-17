اهم الاخبار .. قمة إفريقية مصغرة عن سد النهضة.. مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك.. تراجع غير مسبوق فى أعداد إصابات كورونا

وزير الري السوداني يعلن عن عقد قمة إفريقية مصغرة بخصوص سد النهضة
أعلن وزير المياه والري السوداني ياسر عباس اليوم الجمعة، أن هناك قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة سيتم عقدها يوم 21 يوليو الجاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الصحة العالمية: إصابة 10 آلاف من الفرق الطبية في أفريقيا بكورونا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن حوالي 10 آلاف من العاملين في المجال الطبي في أفريقيا أًصيبوا بفيروس بكورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبائل الليبية.. لماذا يمثلون رقما مهما فى حل الأزمة؟
لاقى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيوخ القبائل الليبية بالعاصمة المصرية أمس، ترحيبا واهتماما كبيرا من الصحف المحلية والعالمية والتى قرأت أهمية اللقاء الذي جاء محملًا برسائل عديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لإدانة التدخل التركي في ليبيا.. مظاهرة أمام مقر الاتحاد الأوروبي أثناء قمة لزعمائه
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن متظاهرين احتشدوا اليوم الجمعة أمام مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تزامنا مع قمة للزعماء الأوروبيين، للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
من عجز عن الحج هذا العام .. خطيب المسجد الحرام يوصيه بـ عمل في البيت
قال الشيخ الدكتور أسامة خياط ، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إنه لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينًا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كلُّ أحدٍ قادرًا على مشاهدته في كل عام، فَرَضَ على المستطيع الحجَّ مرةً واحدةً في عُمُره.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الوطنية للانتخابات: ارتفاع عدد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ إلى 734 مرشحا خلال سبعة أيام
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كانت بتفرح بـ الكومنتس.. رجاء الجداوي تعود لـ إنستجرام
استخدمت روضة الهندي - حفيدة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، حساب جدتها على انستجرام، لتعود به إلى متابعيها وتتفاعل من خلاله بعد أيام من وفاتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور
أعلن حي الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أن لجان المتابعة بالحي تمكنت من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بأشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تصعيد دولى لـ أزمة نادي القرن.. مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يترك حق النادي في قضية نادي القرن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرتضى منصور يكشف حقيقة رفع لافتات حسن شحاتة وحازم إمام من نادي الزمالك
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن رفع لافتات تحمل أسماء رموز النادي من بعض الحدائق بمقر القلعة البيضاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تناول حبة الغلال.. انتحار مدير الجمعية الزراعية بأبيج كفرالزيات لاتهامه بإهدار واختلاس المال العام
اقدم مدير الجمعية الزراعية بقرية أبيج التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية علي التخلص من حياته عن طريق تناول حبوب غلة لاكتشاف عجز ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة بالجمعية وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الغرغرة بدل التحليل.. ألمانيا تبتكر طريقة جديدة لكشف كورونا في 15 دقيقة
منذ تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد، ويتم إجراء تحليل كورونا المعروف باسم pcr بطريقة معينة عن طريقة أخذ مسحة من الحلق، ورغم إنها مؤلمة وصعبة التحمل إلا أنها الطريقة الوحيدة التي تؤكد الإصابة بالفيروس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خليك مؤدب يا ولد.. مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كريم حسن شحاته
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما حادا علي الإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم البرامج بفضائية القلعة البيضاء الخاصة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي رفقة أصحاب الصفحات والجروبات الزملكاوية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يصدق على قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسى يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يصدق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مدير نقل الدم القومية: إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للمتبرع بالبلازما
قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، بوزارة الصحة والسكان، لـ"صدي البلد" إنه تم تعديل شروط التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ليتم إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للشخص المتبرع والمتبرع مباشرة بعد 28 يوما من اختفاء الأعراض، ولمدة أسبوعين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اللاعب يرحب بالانتقال.. بيراميدز يصدم الأهلي فى رحيل نجمه
أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد حكم حبس محمد رمضان.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر
توجه الطيار أشرف أبو اليسر - بالشكر إلى من وقف بجواره في أزمته مع الفنان محمد رمضان، قائلًا في فيديو نشره: «الحمدلله على كل شئ.. وأنا بأشكر القضاء المصري الذي لا يشك أي مخلوق في قيمته أو نزاهته وقاماته الجميلة والحمدلله على الحكم اللي صدر».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرتضى منصور ينفي انسحاب الزمالك من الدوري
نفي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأبيض من الدوري الممتاز في موسمه الحالي 2019 /2020.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صفقة رافال وميراج وصواريخ عابرة للقارات.. هل تخطط إثيوبيا لعمل عسكري واسع قريبا؟
جددت إثيوبيا رغبتها في شراء عدد كبير من المعدات العسكرية الجوية المتنوعة من فرنسا، وأضافت إلى طلبات قديمة طلبا جديدا بشراء 18 مروحية وطائرتي نقل من طراز سي 295 من إنتاج شركة "إيرباص".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انخفاض غير مسبوق.. الصحة: تسجيل 703 حالات جديدة بـ كورونا.. و68 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.