اهم الاخبار .. قمة إفريقية مصغرة عن سد النهضة.. مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك.. تراجع غير مسبوق فى أعداد إصابات كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :







وزير الري السوداني يعلن عن عقد قمة إفريقية مصغرة بخصوص سد النهضة

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أعلن وزير المياه والري السوداني ياسر عباس اليوم الجمعة، أن هناك قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة سيتم عقدها يوم 21 يوليو الجاري.





الصحة العالمية: إصابة 10 آلاف من الفرق الطبية في أفريقيا بكورونا

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن حوالي 10 آلاف من العاملين في المجال الطبي في أفريقيا أًصيبوا بفيروس بكورونا.





القبائل الليبية.. لماذا يمثلون رقما مهما فى حل الأزمة؟

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. لاقى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيوخ القبائل الليبية بالعاصمة المصرية أمس، ترحيبا واهتماما كبيرا من الصحف المحلية والعالمية والتى قرأت أهمية اللقاء الذي جاء محملًا برسائل عديدة.





لإدانة التدخل التركي في ليبيا.. مظاهرة أمام مقر الاتحاد الأوروبي أثناء قمة لزعمائه

اضغط هنا. . للمزيد من التفاصيل ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن متظاهرين احتشدوا اليوم الجمعة أمام مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تزامنا مع قمة للزعماء الأوروبيين، للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.





من عجز عن الحج هذا العام .. خطيب المسجد الحرام يوصيه بـ عمل في البيت

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. قال الشيخ الدكتور أسامة خياط ، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إنه لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينًا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كلُّ أحدٍ قادرًا على مشاهدته في كل عام، فَرَضَ على المستطيع الحجَّ مرةً واحدةً في عُمُره.





الوطنية للانتخابات: ارتفاع عدد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ إلى 734 مرشحا خلال سبعة أيام

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.





كانت بتفرح بـ الكومنتس.. رجاء الجداوي تعود لـ إنستجرام

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. استخدمت روضة الهندي - حفيدة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، حساب جدتها على انستجرام، لتعود به إلى متابعيها وتتفاعل من خلاله بعد أيام من وفاتها.





حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أعلن حي الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أن لجان المتابعة بالحي تمكنت من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بأشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.





تصعيد دولى لـ أزمة نادي القرن.. مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك

اضغط هنا. . للمزيد من التفاصيل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يترك حق النادي في قضية نادي القرن.





مرتضى منصور يكشف حقيقة رفع لافتات حسن شحاتة وحازم إمام من نادي الزمالك

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن رفع لافتات تحمل أسماء رموز النادي من بعض الحدائق بمقر القلعة البيضاء.





تناول حبة الغلال.. انتحار مدير الجمعية الزراعية بأبيج كفرالزيات لاتهامه بإهدار واختلاس المال العام

اضغط هنا. اقدم مدير الجمعية الزراعية بقرية أبيج التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية علي التخلص من حياته عن طريق تناول حبوب غلة لاكتشاف عجز ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة بالجمعية وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا.. للمزيد من التفاصيل





الغرغرة بدل التحليل.. ألمانيا تبتكر طريقة جديدة لكشف كورونا في 15 دقيقة اضغط هنا. . للمزيد من التفاصيل منذ تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد، ويتم إجراء تحليل كورونا المعروف باسم pcr بطريقة معينة عن طريقة أخذ مسحة من الحلق، ورغم إنها مؤلمة وصعبة التحمل إلا أنها الطريقة الوحيدة التي تؤكد الإصابة بالفيروس.

خليك مؤدب يا ولد.. مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كريم حسن شحاته اضغط هنا. . للمزيد من التفاصيل وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما حادا علي الإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم البرامج بفضائية القلعة البيضاء الخاصة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي رفقة أصحاب الصفحات والجروبات الزملكاوية.

السيسي يصدق على قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.



السيسى يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

السيسي يصدق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مدير نقل الدم القومية: إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للمتبرع بالبلازما . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، بوزارة الصحة والسكان، لـ"صدي البلد" إنه تم تعديل شروط التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ليتم إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للشخص المتبرع والمتبرع مباشرة بعد 28 يوما من اختفاء الأعراض، ولمدة أسبوعين.

اللاعب يرحب بالانتقال.. بيراميدز يصدم الأهلي فى رحيل نجمه . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

بعد حكم حبس محمد رمضان.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. توجه الطيار أشرف أبو اليسر - بالشكر إلى من وقف بجواره في أزمته مع الفنان محمد رمضان، قائلًا في فيديو نشره: «الحمدلله على كل شئ.. وأنا بأشكر القضاء المصري الذي لا يشك أي مخلوق في قيمته أو نزاهته وقاماته الجميلة والحمدلله على الحكم اللي صدر».

مرتضى منصور ينفي انسحاب الزمالك من الدوري نفي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأبيض من الدوري الممتاز في موسمه الحالي 2019 /2020.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

صفقة رافال وميراج وصواريخ عابرة للقارات.. هل تخطط إثيوبيا لعمل عسكري واسع قريبا؟ اضغط هنا. جددت إثيوبيا رغبتها في شراء عدد كبير من المعدات العسكرية الجوية المتنوعة من فرنسا، وأضافت إلى طلبات قديمة طلبا جديدا بشراء 18 مروحية وطائرتي نقل من طراز سي 295 من إنتاج شركة "إيرباص".. للمزيد من التفاصيل