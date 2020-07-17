دنيا طارق تكتب: بلا أمل

تفتح عينيك كل يوم على خوف بات بداخلك، تؤنب رأسك لأنها لم تستغل هدنة نومك لتتخلص من كل ما فكرت به قبل أن تغفو، تلومها لأنها السبب في خوفك من ألا يأتي غد عليك، وإن أتي تجعلك تفكر في ماذا سيحمله لك وماذا سيفعل بك، تجعلك تخشى كل لحظة تعيشها، وإن مرت بهدوء وأتى غيرها تبخل على قلبك السكون وتخبرك بأنه ليس بأمر كافي ليجعلك تظن أنها ستمر كالتي سبقتها وأن سلامك لن يدوم، تحاول اقناعها بألا تفكر بالسوء، لكنها تقنعك بأنه أفضل لك حتى لا تكن متفاجئًا، توضح لها أنه يمكن بعد توقعك للسوء ربما لا يحدث ويصبح خوفك بلا داعي، لكنها تجيبك بأن عدم خوفك سيكون ليس له داعي أيضًا وأن خوفك ربما يجعلك حذرًا أكثر.





تنتصر عليك، وتقرر أن تستجمع فتات ما تبقى بداخلك من دوافع لتعيش لحظة أخرى وتتأهب لما سيحدث لك، وقبل أن تترك فراشك تذعر من كم الاحتمالات المؤلمة التي تعرضها عليك رأسك، ربما ستجد مسمارًا على الأرض يصيب قدمك رغم أنك لم تره بالأمس، أو أنك حين تصنع قهوتك ستنسكب عليك فتحرقك، أو سيتعطل مصعدك وأنت بداخله وتختنق، أو تسير بجوار جدار ينتقيك أنت ليسقط فوقك رغم المئات التي تمر بجواره كل ساعة، أو إذا قررت أن تعبر الطريق والإشارة قد أوقفت السيارات ستتجاوزها سيارة ما قائدها لم ينم منذ أيام ولم ينتبه لك فيصطدم بك، أو سيظهر سفاحًا فجأة ليقتلك أنت فقط، أو إنك عندما تعود لبيتك ستجد مدفئتك حرقت بيتك بأكمله، ستلقي أمامك كل الأمور المبررة وغير المبررة التي ستحدث لك إذا تركت فراشك، لكنك إذا بقيت فيه ربما تمرض في أي وقت وربما تموت أيضًا.





كيف يمكن لأحد أن يتفائل في وسط كل هذا، تسأل نفسك إذا كان المتفائلون اتصفوا بهذه الصفة لأنهم لا يتوقعون السوء، أو ربما لأنه لا يخطر ببالهم من الأساس، أو ربما لأنهم في الحقيقة مستسلمون وليسوا متفائلون، أو أنهم لا يخافون أن تزول لحظة سعيدة لأنهم لم يجربوا سواها، أو لأنهم لم يمروا بلحظة واحدة سعيدة فاعتادوا الأمر.



