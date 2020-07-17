36 مرشحا إجمالي المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية

أغلقت فى الخامسه من مساء اليوم، لجنة تلقي طلبات الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشاريين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل أبوابها فى اليوم السابع لتلقى طلبات الترشح.





وتقدم اليوم الجمعة، للجنة ٣ مرشحين جدد منهم اثنين عن حزب حماة الوطن ومرشح مستقل.





وارتفع العدد الى ٣٦ مرشحا منذ فتح باب التقدم وتستمر اللجنه فى تلقى طلبات الترشح حتى غدا السبت الموافق ١٨ يوليو الحالى.





وكانت اللجنة قد تلقت فى اليوم الأول ١٨ مرشحا، بينهم ١١ مستقلا، و٦ عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب المؤتمر وفي اليوم الثاني، استقبلت مرشحان مستقلان، ومثلهما في الثالث.



