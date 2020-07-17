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محافظات

36 مرشحا إجمالي المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:03 م
36 مرشحا اجمالي المتقدمين
36 مرشحا اجمالي المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية
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همت الحسينى
أغلقت فى الخامسه من مساء اليوم، لجنة تلقي طلبات الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشاريين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل أبوابها  فى اليوم السابع لتلقى طلبات الترشح.

وتقدم اليوم الجمعة، للجنة ٣ مرشحين جدد منهم اثنين عن حزب حماة الوطن ومرشح مستقل.

وارتفع العدد الى ٣٦ مرشحا منذ فتح باب التقدم وتستمر اللجنه فى تلقى طلبات الترشح حتى  غدا السبت الموافق ١٨ يوليو الحالى.

وكانت اللجنة قد تلقت فى اليوم الأول ١٨ مرشحا، بينهم ١١ مستقلا، و٦ عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب المؤتمر وفي اليوم الثاني، استقبلت مرشحان مستقلان، ومثلهما في الثالث.

و فى اليوم الرابع  لم تستقبل احد فيما استقبلت فى اليوم الخامس ٤ مرشحين جدد بينهم مرشح عن حزب المؤتمر و٣ مرشحين عن حزب الوفد فيما استقبلت اليوم السادس ٧ مرشحين مستقلين واليوم الجمعه اليوم السابع ٣ مرشحين منهم ٢ عن حزب حماة الوطن و مرشح مستقل ليرتفع العدد الى ٣٦  مرشح للتنافس على ٦ مقاعد فردية، خصصها "الشيوخ" للمحافظة.
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