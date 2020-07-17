د. ولاء يحيي تكتب: كورونا في زمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تعددت الأقاويل وراء جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع واهتزت واضطربت بسببها العديد من الكيانات الدولية وأضرت بالصورة الذهنية لتلك الكيانات لدي قطاع عريض من الشعوب التي لطالما رأت تلك الكيانات كيانات قوية مؤثرة وفعالة.





ومع العديد من السيناريوهات وراء تلك الجائحة فتارة مؤامرة دولية و تارة أخري حرب بيولوجية مرة وتارة ثالثة استخدام مفرط للطاقة الكهرومغناطيسية بحزام فان ألن ونظرية رودلف شتاينر التي جاءت لتؤكد علي أن وراء تلك الشحنة الغير مسبوقة الأقمار الصناعية وأجهزة الراديو المثبته علي حزام فان ألن و تقنية 5 G التي بقدر ما لها من تأثير سريع في نشر و تبادل البيانات في عالم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فهي أيضا تؤثر بشكل كبير علي إنتشار وتوليد العديد من الفيروسات.





تنقسم الدول و الكيانات في مواجهة تلك الجائحة إلى فريقين فريق يمتلك العلم و التكنولوجيا والتي تحاول في صمت التوصل إلى لقاح و دول و كيانات أخري تسعي وراء أخبار تلك الدول و أخر ما توصلت إليه من تجارب و إختبارات علمية و كلها أمل فى أن تحصل على قدر ولو ضئيل من المساعدة في حال الوصول إلى اللقاح أو العلاج لهذا الفيروس.





وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال ملح للغاية و هو ... كيف سيكون الحال إذا لم يكن لدينا تكنولوجيا سواء في المجال الطبي واستعداداته لمواجهة هذا الفيروس أو في إدارة شئون البلاد علي اختلاف إمكاناتها وقدراتها المادية والتقنية والبشرية.





إذن فإن جائحة كورونا واجهت كل الكيانات بقدراتها المادية و التي لم يكن لها أدنى أهمية إذا ما قورنت بالقدرات التقنية و البشرية و هو ما حدث بإيطاليا علي مرأي ومسمع من العالم أجمع عندما قام أفراد من الشعب بإلقاء النقود بالشوارع حيث لم يعد لها أدنى أهمية.





ونأتى للقدرات التقنية .... تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي اختلاف مجالات تطبيقها فقد مثلت عامل أساسي ورئيس في إدارة أزمة كورونا بالعالم و ليس خفي عن العالم أن أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا جاء الأكثر قدرة علي إدارة الأزمة والأكثر تنظيم و توجيه في التعامل مع الأزمة.





وهو ما يسلط الضوء على أهمية تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات حيث أنه لا مجال لتخيل حركة العالم الحالي في ظل جائحة كورونا بدون تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات و خاصة تقنيات الذكاء الإصطناعي و المقصود به " قدرة الأشياء والأدوات علي الاتصال فيما بينها دون الحاجة الى التدخل البشري بل أيضا و قدرة الأنظمة التي تدير تلك الأدوات و الأشياء علي التطوير الذاتي و التحديث المستمر و أتمتة العمليات " بمعني أن تتم كافة العمليات داخل المؤسسات والكيانات بشكل اَلي وليس ذلك فقط بقدر قدرة تلك العمليات علي تطوير ذاتها.





وتتعدد التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتشمل كافة المجالات الحياتية فعلي مستوي التعليم يأتي التعليم عن بعد , التعلم العاطفي الاجتماعي , الذكاء العاطفي وعلى مستوي التجارة وإدارة الأعمال و المال فهناك العديد من المصطلحات الحديثة مثل أتمتة الخدمات اللوجستية, البلوك تشين , العملات الرقمية الالكترونية و أشهرها البيتكوين والتي أصبح لها الآن سوق مماثل لأسواق البورصة يتم فيها تحديد أسعارها مقابل العملات العالمية و المحلية وإن كانت لازالت هنا تشريعات في العديد من الدول التي تمنع إستخدامها إلا أنها موجودة وتستخدم في العديد من الدول.





أخيرا القدرات البشرية والتى تحتل المكانة الأولى و الأكثر أهمية الأن ليس فقط في إدارة أزمة كورونا فحسب و لكن في التعامل مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل و التي تعرف بالمهارات الناعمة و تتمثل فى (مهارة التفكير الناقد , الإتصال , التشارك ,الإبتكار, الإبداع , الثقافة المعلوماتية , الثقافة الإعلامية, ثقافة تقنية الإتصالات والمعلومات , التوجيه الذاتي , القيادة , المسئولية ) بالإضافة إلى المهارات الصلبة و التى تتمثل في القدرة علي إدارة التخصص و التي سوف تمثل في الفترة الحالية و المقبلة ضرورة أساسية بكل المجالات علي اختلافها.