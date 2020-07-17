مدير نقل الدم القومية: إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للمتبرع بالبلازما

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، بوزارة الصحة والسكان، لـ"صدي البلد" إنه تم تعديل شروط التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ليتم إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للشخص المتبرع والمتبرع مباشرة بعد 28 يوما من اختفاء الأعراض، ولمدة أسبوعين.





وأوضح سراج الدين، أنه في السابق كان لا بد من وجود مسحة إيجابية كدليل إصابة، ووجود مسحة سلبية ومرور 14 يوما عليها، والتبرع حتي يوم 28، حيث أكبر تركيز لـ الأجسام المضادة، ومرور 28 يوما على اختفاء الأعراض في حالة عدم توافر مسحة سلبية.





وأضاف مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أن الخطوات الصحيحة لسحب البلازما والشروط الواجب توافرها في المتبرع المتعافى، كالتالي:-





تبدأ الخطوات بقائمة المتعافين التي نحصل عليها من غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة 105.





ثم:

استخراج ارقام تلفونات المتعافين الذين تنطبق عليهم الشروط من حيث السن من 18 الى 60 سنة





التواصل تلفونيا مع المتعافين لسؤالهم عن بعض التفاصيل الطبية للتأكد من قدرتهم على التبرع ومنها هل يعاني من مشاكل صحية او يتناول أدوية معينة تمنع تبرعت واستبعاد اى مصدر عدوى خلال الثلاث شهور السابقة.





_تحديد الموعد المناسب لـ المتبرع حتى نمنع التكدس أو وقت الانتظار.





_ بوصول المتبرع تقاس درجة حرارته وتعقيم الأيدي ويتم ملء استمارة التبرع والكشف الطبى عليه في (قاعة التبرع ببلازما).



