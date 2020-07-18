فنانون داخل أروقة المحاكم.. حبس محمد رمضان سنة لاتهامه بالإساءة للطيار أشرف أبو اليسر.. السجن 3 سنوات لـ سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. والتهرب الضريبى تقبل معارضة تامر عاشور

* محمد رمضان وإساءة الطيار الموقوف

* حبس سما المصري

* الفنان تامر عاشور والتهرب الضريب

* رفض معارضة المطربة بوسي





شهدت محاكم القاهرة والجيزة، الايام الماضية عدد من القضايا الهامة التى اثارت الرأي العام حيث جاءت من ضمن القضايا الفنان الشهير محمد رمضان الذي قضت المحكمة بمعاقبته عام وتغريمة 10 20 الف جنية فى اتهامة بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".





قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".





كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.









كما قررت المحكمة حبس الراقصة سما المصري ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.









وذكر المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، في حيثيات حكمه بحبس سما المصري، أن المتهمة أغوتها الشهرة الكاذبة وحب المال فسهل لها الشيطان دربًا فاتبعته وفضلت طريقه وانزلقت قدمها إلى الخطيئة ودنس المعصية واختارت طريقًا معوجًا للكسب أملًا في شهرة زائفة لم تراع فيها القيم والاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع، وأن جميع الديانات السماوية تنهي وتحذر من إفسادها فأنساها الشيطان أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتن في خياله وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه وتهويل سلطان الفضيلة على مسلكه، فقامت برسم التصوير المناسب لتلك الفيديوهات والصور وتفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها كلمات ورقصات وحركات تؤدي إلى الإثارة الجنسية مرتدية من الملابس ما يحفز على إثارة الغرائز الجنسية، فانتهت إلى تصوير مقاطع وصور فاضحة مثيرة للغرائز، والتي توقفت أمامهما المحكمة كثيرًا، وتساءلت: "أي رسالة تلك التي رغبت المتهمة في إيصالها وتوجيهها للشباب والأجيال القادمة، فلم تر المحكمة من فعلتها إلا رسالة واحدة ألا وهي تزيين كل قبيح وزيغ وفتنة لهم، ومازالت تواجه قضيتين جديدتين بعدة اتهامات".





وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.









وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.





ونفاذًا لذلك، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.





كما قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قبول معارضة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.





وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.





وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.





كما قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسي» على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد مليون و 827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب واعتبارها كأن لم تكن واستمرار الحكم السابق بحبسه عامين.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.









وقضت المحكمة يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.



