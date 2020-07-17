رئيس الشعبة: تحويل السيارات الأجرة والميكروباص إلى غاز إجراء عالمي.. فيديو

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن السيارات المتواجدة بالفعل مع المواطنين حاليا سيتم العمل بها، متابعا: سيتم الكشف على السيارات ونجد أن تلك السيارات لن تضر الناس والبيئة سيتم العمل بها حتى ينتهي وقتها.



وتابع: قرار تحويل السيارات الأجرة والميكروباص إلى غاز طبيعي أمر عالمي، مشددا العالم كله يقوم بذلك وليس مصر فقط.

قال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن العالم حاليا بدأ يعمل على أسلوب تحويل السيارات من استخدام البنزين إلى الغاز الطبيعي، متابعا: الرئيس السيسي وافق على الأمر وسيتم تنفيذه في القريب العاجل.