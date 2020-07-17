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حوادث

الداخلية: توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال مبادرة كلنا واحد.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:40 م
مبادرة كلنا واحدة
مبادرة كلنا واحدة
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كتب محمد صبرى
واصلت وزارة الداخلية، توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشرة من مبادرة وزارة الداخلية (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية.

كان ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة.

وتوفر الإدارة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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