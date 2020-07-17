تعرف على موعد ظهور نتائج التجارب البشرية للقاح أكسفورد لمواجهة كورونا

استعرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى أم سي"، تقريرا من مجلة لا نسيت الطبية بشأن آخر تطورات لقاح فيروس كورونا بجامعة إكسفورد.





وقال فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"،: "نتائج التجارب البشرية للقاح جامعة أكسفورد لمواجهة كورونا ستظهر في 20 يوليو الجاري".





وتابع: "سيتم إنتاج اللقاح إذا نجحت التجارب البشرية في بداية شهر سبتمبر المقبل، منوها إلى أن المصانع المتخصصة في تصنيع هذا اللقاح حوالى 200 مصنع على مستوي العالم وهو ما يجعل أمر وصول اللقاح لكل دول العالم يستغرق وقتا طويلا.





أعلنت وزارة الصحة، عن فوائد ممارسة التمارين الرياضية، لأنها تحسن الصحة الجسدية والعقلية والنفسية وتساعد على تقوية المناعة.