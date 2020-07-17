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أصل الحكاية

كلاكيت تاني مرة.. بوجبا يستمع إلى القرآن في سيارته الفارهة.. صور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:49 م
كلاكيت تاني مرة ..
كلاكيت تاني مرة .. بوجبا يستمع إلى القرآن في سيارته الفارهة
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منة الله عبد الحميد
على عكس كل المشاهير الذين يخصصون موقع الصور إنستجرام؛ لنشر صورهم على شواطئ البحر أو لاستعراض أزياء جديدة أو عمل دعاية لمنتجات معينة، اعتاد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد على سماع القرآن الكريم بداخل سيارته الفارهة ويشارك جمهوره دائمًا فيديوهات وصورا ليحثهم على اتباع بعض العادات مثل الحرص على بدء العام الجديد بسماع القرآن أو سماع سورة الكهف يوم الجمعة. 

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نشر اللاعب بوجبا، صورة له اليوم عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام من داخل سيارته وهو يستمع إلى سورة الكهف وعلق قائلًا "جمعة مباركة عليكم أخواني وأخواتي". 

يذكر أن اللاعب بوجبا استهل العام الجديد 2020 بسماع القرآن من داخل سيارته ونشر فيديو بسماع سورة الفاتحة على تلفاز بصوت أحد المقرئين. 

سيارة بوجبا دائمًا ما تضعه في مواقف محرجة قبل أيام قليلة، تم حجز سيارة رولز رويس التي يملكها نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، من قبل الشرطة الإنجليزية بعد سحبها بسبب مخالفته للوائح السير في إنجلترا. 

سيارة بوجبا واحتجازها
تم إيقاف بوجبا أثناء قيادته للسيارة التي تحمل لوحة أرقام فرنسية بالقرب من مطار مانشستر، لأن القوانين الإنجليزية، تنص على أن أي مقيم في إنجلترا عليه ترخيص السيارة الأجنبية بحد أقصى خلال أسبوعين، وهو ما لم يفعله لاعب خط الوسط الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

شاهد| سيارة بوجبا الجديدة «رولز رويس» | مبتدا

يذكر أن هذه سيارة "رولز رويس"، يبلغ سعرها 250 ألف جنيه إسترلينى، وتتميز السيارة بلونها الأسود هو ثاني لاعب في يونايتد يقتنى سيارة من هذا النوع، بعد روميلو لوكاكو نجم خط الهجوم.

الديار | شرطة مانشستر تحتجز سيارة بوجبا لهذا السبب

وعلى الصعيد الآخر يتمتع بوجبا بامتلاك اسطول من السيارات الفارهة أبرزها رولز رويس وبنتلي و مازيراتي وأودي ومرسيدس بنز. 




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